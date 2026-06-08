Dinamani
எம்.பி. பதவியை ராஜிநாமா செய்தார் திரிணமூல் மூத்த தலைவர்! கட்சியிலிருந்தும் விலகல்!யூடியூபர் மாரிதாஸ் மதுரையில் கைது மானவ் சுதர் அசத்தல்! முதல் இன்னிங்ஸில் 152 ரன்களுக்கு சுருண்டது ஆப்கானிஸ்தான்! மின்வாரிய ஹார்டு டிஸ்க் திருட்டு வழக்கு சிபிசிஐடிக்கு மாற்றம்!
/
செய்திகள்

ஓடிடி வெளியீட்டில் பாராட்டுகளைப் பெறும் 29!

ஓடிடியில் 29 திரைப்படத்திற்கு வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது...

News image
Updated On :8 ஜூன் 2026, 2:53 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ரத்னகுமார் இயக்கிய 29 திரைப்படம் ஓடிடி வெளியீட்டிற்குப் பின் அதிகம் பேசப்பட்டு வருகிறது.

இயக்குநர் ரத்ன குமார் இயக்கத்தில் காதல் திரைப்படமாக உருவான 29 திரைப்படம், மே 8 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகி கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றது.

கதாநாயகனாக விது நடிக்க, நாயகியாக ப்ரீத்தி அஸ்ரானி நடித்திருந்த இந்தப் படத்தில் இடம்பெற்ற சான் ரோல்டனின் பாடல்கள் ரசிகர்களைக் கவர்ந்திருந்தது. ஆனால், திரையரங்குகளில் எதிர்பார்த்த வெற்றி கிடைக்கவில்லை.

தற்போது, இப்படம் நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடியில் வெளியான பின் பலரும் பாராட்டி வருகின்றனர். 10 பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்ட இப்படம் 29 வயதான இளைஞனின் வாழ்க்கைப் போராட்டத்துடன் காதலும் இணையும் போது பலரது வாழ்க்கையுடன் தொடர்பு கொள்ள முடிவதாகவும் வசதியான குடும்பப் பின்னணியில் இல்லாமல் தனக்கான அடையாளத்தை அடையும் முனைப்பு என பல காட்சிகளை ரசிகர்கள் பாராட்டி வருகின்றனர்.

முக்கியமாக, முழுமையாக படம் சிறப்பான அனுபவமாக மாறவில்லை என்றாலும் கதைக்கான காட்சிகளும் அதன் வசன தருணங்களும் சிறப்பாக இருந்ததாக பதிவிட்டு வருகின்றனர். இதனைக் கண்ட இயக்குநர் ரத்னகுமார், 29 கொண்டாடப்படுவதை உணர முடிகிறது எனப் பதிவிட்டுள்ளார்.

The film 29, directed by Rathnakumar, has been generating a lot of buzz following its OTT release.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

உயிரின் மேலே... 29 நீக்கப்பட்ட காட்சி!

உயிரின் மேலே... 29 நீக்கப்பட்ட காட்சி!

பொல்லாத ஆசைகள்... 29 படத்தின் புதிய பாடல் வெளியானது!

பொல்லாத ஆசைகள்... 29 படத்தின் புதிய பாடல் வெளியானது!

பொல்லாத ஆசைகள்... 29 புதிய பாடல்!

பொல்லாத ஆசைகள்... 29 புதிய பாடல்!

தற்கொலை எண்ணத்தில் இருந்தேன்: ரத்னகுமார்

தற்கொலை எண்ணத்தில் இருந்தேன்: ரத்னகுமார்

விடியோக்கள்

கோயில்களில் தரிசனத்திற்கு இனி ஆன்லைன் முன்பதிவு! - அமைச்சர் ரமேஷ் | TVK | Online booking

கோயில்களில் தரிசனத்திற்கு இனி ஆன்லைன் முன்பதிவு! - அமைச்சர் ரமேஷ் | TVK | Online booking

Annamalai-யை வைத்து அரசியல் செய்யும் பாஜக? தமிழிசை சௌந்தரராஜன் பதில்! | BJP

Annamalai-யை வைத்து அரசியல் செய்யும் பாஜக? தமிழிசை சௌந்தரராஜன் பதில்! | BJP

Nanjil Sampath Latest Interview | விஜய் ஒரு ராஜதந்திரி | TVK | CM Vijay | Mdmk | Vaiko | Durai Vaiko |

Nanjil Sampath Latest Interview | விஜய் ஒரு ராஜதந்திரி | TVK | CM Vijay | Mdmk | Vaiko | Durai Vaiko |

லிங்கம் டிரைலர்!

லிங்கம் டிரைலர்!