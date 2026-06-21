வரவேற்பைப் பெறும் பாலன்!

இயக்குநர் சிதம்பரம் இயக்கிய பாலன் திரைப்படம் வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது.
இயக்குநர் சிதம்பரத்தின் இயக்கிய “பாலன் தி பாய்” திரைப்படம் ஜூன் 19 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது. முன்னணி கதாபாத்திரங்களில் ஆதிசேஷன், ஃபர்ஹானா பளதிங்கள் நடிக்க இசையமைப்பாளர் சுஷின் ஷியாம் இசையமைத்த இப்படம் சஸ்பென்ஸ் திரில்லர் பாணியில் எடுக்கப்பட்டிருந்தது.
கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றாலும் உருவாக்க ரீதியாகவும் திரை எழுத்தாகவும் நல்ல அனுபவத்தைக் கொடுத்ததாகப் பலரும் குறிப்பிட்டு வருகின்றனர். முதல் நாளைவிட கூடுதல் டிக்கெட்கள் விற்பனையாகி வருவதால் வணிக ரீதியாகவும் வெற்றிப்படமாகும் என்றே கணிக்கப்பட்டுள்ள்ளது.
மேலும், படத்தில் நடித்த ஃபர்ஹானா பளதிங்கள், ஆதிசேஷன், டோலி ஆகியோரின் நடிப்பு பெரிய பாராட்டுகளைப் பெற்று வருகிறது.
The film Balan, directed by Chidambaram, is receiving a positive reception.
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