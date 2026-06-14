பாலன் தி பாய் வெளியீட்டுத் தேதி!

இயக்குநர் சிதம்பரம் இயக்கிய பாலன் தி பாய் திரைப்படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இயக்குநர் சிதம்பரத்தின் இயக்கத்தில் “பாலன் தி பாய்” எனும் புதிய படம் உருவாகியுள்ளது. நடிகர் ஃபகத் ஃபாசில் நடிப்பில் வெளியான “ஆவேஷம்” பட இயக்குநர் ஜித்து மாதவன் இப்படத்துக்கு கதை எழுதியுள்ளார்.
காவல் துறையிடம் இருந்து தப்பித்து வெவ்வேறு பெயர்களில் மறைந்து வாழும் 10 வயது சிறுவனையும் அவனது தாய்யையும் மையமாகக் கொண்டு உருவாகியுள்ள “பாலன் தி பாய்” விரைவில் திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது.
இப்படத்தின் டிரைலர் இதன் சஸ்பென்ஸ் திரில்லர் எதிர்பார்ப்பைக் கூட்டியிருக்கிறது. இந்த நிலையில், இப்படம் வருகிற ஜூன் 19 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏஜிஎஸ் நிறுவனம் இதன் தமிழக வெளியீட்டு உரிமையைப் பெற்றுள்ளது.
The release date for the film Balan the Boy, directed by Chidambaram, has been announced.
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