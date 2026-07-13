பிரபல ஓடிடியில் வெளியாகும் ஒடிசி மேக்கிங் விடியோ!

இயக்குநர் கிறிஸ்டோஃபர் நோலன் இயக்கிய ஒடிசி திரைப்படத்தின் மேக்கிங் விடியோ ஓடிடியில் வெளியாகிறது.
உலகின் மிகச்சிறந்த இயக்குநராக கருதப்படும் கிறிஸ்டோஃபர் நோலன் தற்போது ஒடிசி என்கிற திரைப்படத்தை இயக்கி முடித்துள்ளார். இப்படம் ஜூலை 17 ஆம் தேதி திரைக்கு வருகிறது.
முழுக்க முழுக்க ஐமேக்ஸ் கேமராவில் எடுக்கப்பட்ட இப்படத்தின் சிறப்பு திரையிடலை மும்பையில் கண்ட பலரும் பாராட்டி வருகின்றனர். உலகளவிலுள்ள பல ஐமேக்ஸ் திரைகளில் இதனைக் காண ரசிகர்கள் காத்திருப்பதால் ஒடிசி பெரிய வணிகத்தைச் செய்யலாம் என்றும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில், இப்படத்தின் மேக்கிங் விடியோவை நாளை (ஜூலை 14) ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடியில் வெளியிட உள்ளதாக அறிவித்துள்ளனர்.
A making-of video for the film directed by Christopher Nolan is being released on an OTT platform.
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