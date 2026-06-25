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அல்லு அர்ஜுன் - லோகேஷ் கனகராஜ் படத்தின் அறிமுக படப்பிடிப்பு அப்டேட்!

லோகேஷ் - அல்லு அர்ஜுன் திரைப்படம் குறித்து...

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அல்லு அர்ஜுன் - லோகேஷ் கனகராஜ்

Updated On :25 ஜூன் 2026, 5:56 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் அல்லு அர்ஜுன் இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜின் படத்தின் அறிமுக படப்பிடிப்பு குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் கூலி திரைப்படத்தைத் தொடர்ந்து நடிகர் அல்லு அர்ஜுனை வைத்து புதிய படம் எடுப்பதற்கான பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறார்.

இப்படத்தின் அறிவிப்பு விடியோ வெளியாகி கவனத்தைப் பெற்றது. அனிருத் இசையமைத்த பின்னணி இசையும் வைரலானது.

தற்போது, அல்லு அர்ஜுனின் இந்த 23-வது திரைப்படத்தின் மாதிரி படப்பிடிப்பும் (test shoot) அறிவிப்பிற்கான படப்பிடிப்பும் நாளை (ஜூன் 26) மும்பையில் பிரம்மாண்டமாக நடைபெறவுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. லோகேஷ் கனகராஜ் நாயகனாக நடித்த டிசி திரைப்படம் விரைவில் திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Information has emerged regarding the inaugural shoot for the film featuring actor Allu Arjun and director Lokesh Kanagaraj.

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