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சினிமா

ஃபால் 2: டெட் பாயிண்ட் டிரைலர்!

மலையேற்றத்தின் போது ஆபத்தில் சிக்கிக் கொள்ளும் இரண்டு பெண்களின் கதையை விவரிக்கும் படம் ஃபால் 2: டெட் பாயிண்ட்.

Updated On :9 ஆகஸ்ட் 2026, 11:07 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தாய்லாந்தில் உள்ள மவுண்ட் குவான் மலையேற்றத்தின் போது ஆபத்தில் சிக்கிக் கொள்ளும் இரண்டு பெண்களின் கதையை விவரிக்கும் படம் ஃபால் 2: டெட் பாயிண்ட்.

படத்தின் டிரைலர் வெளியாகி ரசிகர்களை கவர்ந்து வருகிறது.

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