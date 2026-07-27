Dinamani
சென்னை கோயம்பேடு கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய் ஆய்வுடாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு 61 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.92 ஆக நிறைவு!கச்சா எண்ணெய் விலை சரிவு எதிரொலி: சென்செக்ஸ் 776 புள்ளிகள் உயர்வு!கரூரில் முதல்வர் விஜய் வழங்கிய அரசுப் பணி ஆணைகள் ரத்து! - உயர் நீதிமன்றம்கரூரில் முதல்வர் விஜய் வழங்கிய அரசுப் பணி ஆணைகள் ரத்து! - உயர் நீதிமன்றம் மதுரை, கோவை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்துக்கு உடனடியாக அனுமதி வழங்க வேண்டும்: சிபிஐ வலியுறுத்தல்தவெக அரசின் ஒரே வேலை இதுதான்! உதயநிதி விமர்சனம்சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் மேயர் பிரியா புகார்!போராட்டங்களில் காவல்துறை அத்துமீறலை நியாப்படுத்த முடியாது! தலைமை நீதிபதி கண்டனம்!மத்திய அரசு வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றாவிட்டால் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை! சிஜேபி எச்சரிக்கைமக்களவையில் கடும் அமளிக்கு இடையே தேர்வு முறைகேடுகள் தடுப்பு மசோதா தாக்கல்!எதிர்க்கட்சிகள் அமளி! நாடாளுமன்றம் 2-வது வாரமாக முடங்கியது! பிகாரில் மாணவர்கள் போராட்டத்தில் துப்பாக்கிச் சூடு! ராகுல் கண்டனம் இருசக்கர வாகனத்தை தானே ஓட்டிவந்த அமைச்சர் என். ஆனந்த்! ஏன்? நீட் ரத்து! மக்களவையில் திமுக ஒத்திவைப்பு நோட்டீஸ்! தங்கம் விலை உயர்வு! வெள்ளி விலை? இன்றைய நிலவரம் (ஜூலை 27) கேரளத்தில் அமீபிக் மூளைக்காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்ட நபர் பலி!
/
சினிமா

அன்பே டயானா படத்தின் நன்றி தெரிவிக்கும் விழா - புகைப்படங்கள்

அன்பே டயானா படத்தின் நன்றி தெரிவிக்கும் விழா - புகைப்படங்கள்

News image

சென்னையில் நடைபெற்ற அன்பே டயானா படத்தின் நன்றி தெரிவிக்கும் விழாவில் கலந்து கொண்ட படக்குழுவினர்.

Updated On :27 ஜூலை 2026, 6:34 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

அன்பே டயானா படத்தின் நன்றி தெரிவிக்கும் விழா.

அன்பே டயானா படத்தின் நன்றி தெரிவிக்கும் விழா.

தமிழ், ஆங்கிலம் கலந்து பேசும் ஆங்கிலோ இந்தியன் பெண்ணாக கவனம் ஈர்க்கிறார், ரம்யா ரங்கநாதன்

தமிழ், ஆங்கிலம் கலந்து பேசும் ஆங்கிலோ இந்தியன் பெண்ணாக கவனம் ஈர்க்கிறார், ரம்யா ரங்கநாதன்

ஜமா திரைப்படத்தின் மூலம் கவனம் பெற்ற இயக்குநரும் நடிகருமான பாரி இளவழகன் இயக்கி நடித்துள்ள திரைப்படம் அன்பே டயானா.

ஜமா திரைப்படத்தின் மூலம் கவனம் பெற்ற இயக்குநரும் நடிகருமான பாரி இளவழகன் இயக்கி நடித்துள்ள திரைப்படம் அன்பே டயானா.

படத்தில் கலகலப்பான காட்சிகள் மூலம் படத்தை நகர்த்தி சென்று கவனம் ஈர்த்துள்ளார் இயக்குனர் பாரி இளவழகன்.

படத்தில் கலகலப்பான காட்சிகள் மூலம் படத்தை நகர்த்தி சென்று கவனம் ஈர்த்துள்ளார் இயக்குனர் பாரி இளவழகன்.

இயக்குநர் பாரி இளவழகன் எழுதி இயக்கி நடித்துள்ள அன்பே டயானா திரைப்படத்தை மில்லியன் டாலர் ஸ்டுடியோஸ், நியோ கேசில் கிரியேஷன்ஸ் மற்றும் இரா எண்டர்டெயின்மென்ட் தயாரித்துள்ளது.

இயக்குநர் பாரி இளவழகன் எழுதி இயக்கி நடித்துள்ள அன்பே டயானா திரைப்படத்தை மில்லியன் டாலர் ஸ்டுடியோஸ், நியோ கேசில் கிரியேஷன்ஸ் மற்றும் இரா எண்டர்டெயின்மென்ட் தயாரித்துள்ளது.

அன்பே டயானா படத்தின் நன்றி தெரிவிக்கும் விழா.

அன்பே டயானா படத்தின் நன்றி தெரிவிக்கும் விழா.

அன்பே டயானா படத்தின் நன்றி தெரிவிக்கும் விழாவில் கலந்து கொண்டு புகைப்படங்களுக்கு போஸ் கொடுத்த படக்குழுவினர்.

அன்பே டயானா படத்தின் நன்றி தெரிவிக்கும் விழாவில் கலந்து கொண்டு புகைப்படங்களுக்கு போஸ் கொடுத்த படக்குழுவினர்.

அன்பே டயானா படத்தின் போஸ்டர்.

அன்பே டயானா படத்தின் போஸ்டர்.

அன்பே டயானா படத்தின் போஸ்டர்.

அன்பே டயானா படத்தின் போஸ்டர்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

5 நாளில் 2.50 லட்சத்துக்கும் அதிகமானோர் பார்த்த அன்பே டயானா!

5 நாளில் 2.50 லட்சத்துக்கும் அதிகமானோர் பார்த்த அன்பே டயானா!

வரவேற்பைப் பெறும் அன்பே டயானா திரைப்படம்!

வரவேற்பைப் பெறும் அன்பே டயானா திரைப்படம்!

பெரம்பூர் மக்கள் காலத்திற்கும் நினைக்கும் திரைப்படம்... அன்பே டயானா குறித்து இயக்குநர்!

பெரம்பூர் மக்கள் காலத்திற்கும் நினைக்கும் திரைப்படம்... அன்பே டயானா குறித்து இயக்குநர்!

அன்பே டயானா படத்தின் டிரைலர் வெளியீட்டுத் தேதி!

அன்பே டயானா படத்தின் டிரைலர் வெளியீட்டுத் தேதி!

விடியோக்கள்

தலைமைச் செயலகம் இடமாற்றம் எப்போது?| Tamil Nadu Secretariat | Fort St. George |TN Assembly | TVK Government | CM Vijay

தலைமைச் செயலகம் இடமாற்றம் எப்போது?| Tamil Nadu Secretariat | Fort St. George |TN Assembly | TVK Government | CM Vijay

மேக்கேதாட்டு அணை; முதல்வர் தெளிவாக இருக்கிறார்!: அமைச்சர் செங்கோட்டையன் | TVK | NEET

மேக்கேதாட்டு அணை; முதல்வர் தெளிவாக இருக்கிறார்!: அமைச்சர் செங்கோட்டையன் | TVK | NEET