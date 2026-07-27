அன்பே டயானா படத்தின் நன்றி தெரிவிக்கும் விழா - புகைப்படங்கள்

அன்பே டயானா படத்தின் நன்றி தெரிவிக்கும் விழா.
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ஜமா திரைப்படத்தின் மூலம் கவனம் பெற்ற இயக்குநரும் நடிகருமான பாரி இளவழகன் இயக்கி நடித்துள்ள திரைப்படம் அன்பே டயானா.
படத்தில் கலகலப்பான காட்சிகள் மூலம் படத்தை நகர்த்தி சென்று கவனம் ஈர்த்துள்ளார் இயக்குனர் பாரி இளவழகன்.
இயக்குநர் பாரி இளவழகன் எழுதி இயக்கி நடித்துள்ள அன்பே டயானா திரைப்படத்தை மில்லியன் டாலர் ஸ்டுடியோஸ், நியோ கேசில் கிரியேஷன்ஸ் மற்றும் இரா எண்டர்டெயின்மென்ட் தயாரித்துள்ளது.
அன்பே டயானா படத்தின் நன்றி தெரிவிக்கும் விழா.
அன்பே டயானா படத்தின் நன்றி தெரிவிக்கும் விழாவில் கலந்து கொண்டு புகைப்படங்களுக்கு போஸ் கொடுத்த படக்குழுவினர்.
அன்பே டயானா படத்தின் போஸ்டர்.
அன்பே டயானா படத்தின் போஸ்டர்.
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