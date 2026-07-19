வரவேற்பைப் பெறும் அன்பே டயானா திரைப்படம்!

நடிகர் பாரி இளவழகன் நடிப்பில் வெளியான அன்பே டயானா திரைப்படம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது.
தெருக்கூத்து கலைஞர்களின் வாழ்வியலை மையமாக வைத்து எடுக்கப்பட்ட ஜமா திரைப்படம் மூலம் கவனம் பெற்றவர் இயக்குநர் பாரி இளவழகன். பாரி இளவழகனின் முதல் படமான ஜமாவில் அவரே நாயகனாக நடித்து இயக்கியும் இருந்தார்.
தற்போது, அவர் நடிப்பு, இயக்கத்தில் வெளியாகியுள்ள திரைப்படம் அன்பே டயானா. சென்னை பெரம்பூரில் நடக்கும் கதையாக உருவான இதில், நாயகன் ஆங்கிலோ இந்தியனான நாயகியைக் காதலிக்கும் கதையாக இது உருவாகியிருந்தது.
வெள்ளிக்கிழமை திரையரங்குகளில் வெளியான இப்படம் நல்ல விமர்சனங்களைப் பெற்று ரசிகர்களிடம் கவனம் பெற்று வருகிறது. நகைச்சுவைக் காட்சிகளும் கவர்ந்துள்ளதால் கூடுதல் திரைகள் ஒதுக்கப்படலாம் எனக் கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
The film Anbe Diana, starring actor Pari elavazhagan, is receiving a good reception.
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