Dinamani
கொல்லூர் மூகாம்பிகை கோயிலில் முதல்வர் விஜய் வழிபாடு!நீட் தேர்வு நேரம் 3 மணி 15 நிமிடங்களாக அதிகரிப்பு! என்டிஏநிபா வைரஸ்: தமிழகத்தில் கண்காணிப்பைத் தீவிரப்படுத்த உத்தரவு!இன்னும் ஒரு வாரத்துக்குள் அமெரிக்கா - ஈரான் போர் முடிவுக்கு வரும்: டிரம்ப்மேக்கேதாட்டு அணை: விரைந்து அனுமதி வழங்க பிரதமரிடம் சிவகுமார் கோரிக்கைமேட்டூர் அணையைத் திறக்கக்கோரி தவெக அரசுக்கு இபிஎஸ் வலியுறுத்தல்
/
இந்தியா

மான் வேட்டை கதை! காலா ஹிரன் படத்தை எதிர்த்து சல்மான் கான் உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல்!

காலா ஹிரன் திரைப்படத்தின் வெளியீட்டை எதிர்த்து நடிகர் சல்மான் கான் மனு தாக்கல்...

News image

சல்மான் கான் - கோப்புப் படம்

Updated On :12 ஜூன் 2026, 4:26 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

பாலிவுட் நடிகர் சல்மான் கான் “காலா ஹிரன்: தி பேட்டில் ஃபார் லெகசி” எனும் திரைப்படத்தின் வெளியீட்டை எதிர்த்து தில்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார்.

இயக்குநர் பரத் ஸ்ரீநாத் இயக்கத்தில், ஜானி ஃபையர்ஃபாக்ஸ் ஃபிலிம்ஸ் நிறுவனத்தின் தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள புதிய பாலிவுட் படம் “காலா ஹிரன்: தி பேட்டில் ஃபார் லெகசி”.

இந்தப் படம், கடந்த 1998 ஆம் ஆண்டு நடிகர் சல்மான் கான் அரிய வகை மான்களை வேட்டையாடியதாகத் தொடரப்பட்ட வழக்கையும், அதனால் அவருக்கு எதிராக மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகளையும் மையமாகக் கொண்டு உருவாகியுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

இந்த நிலையில், காலா ஹிரன்: தி பேட்டில் ஃபார் லெகசி திரைப்படம் தனது தனிப்பட்ட உரிமைகளை மீறுவதுடன், தனது பெயருக்குக் களங்கம் விளைவிக்கும் வகையிலும் இருப்பதாகக் குறிப்பிட்டு சல்மான் கான் தில்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார்.

ஏற்கெனவே, இந்தப் படத்தின் தயாரிப்பை உடனடியாக நிறுத்துமாறு கூறி நடிகர் சல்மான் கான் படக்குழுவினருக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளார். ஆனால், அதற்குப் படக்குழு உரிய பதிலளிக்காததால் சல்மான் கான் நீதிமன்றத்தை நாடியதாகக் கூறப்படுகிறது.

முன்னதாக, 1998 ஆம் ஆண்டு படப்பிடிப்பின்போது ராஜஸ்தானின் ஜோத்பூரில் பிளாக் பக் எனும் அரிய வகை மான்களை நடிகர் சல்மான் கான் வேட்டையாடியதாகக் குற்றஞ்சாட்டப்படுகிறது.

இதையடுத்து, பிஷ்னோய் சமூகத்தினர் நடிகர்கள் சல்மான் கான், சைஃப் அலி கான், சோனாலி பென்ரே, நீலம் மற்றும் தபு ஆகியோர் மீது புகார் அளித்தனர். மேலும், லாரன்ஸ் பிஷ்னோய் உள்ளிட்டோரின் கும்பல்கள் சல்மான் கானுக்குத் தொடர்ந்து கொலை மிரட்டல்கள் விடுத்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Salman Khan has filed a petition in the Delhi High Court opposing the release of the film "Kala Hiran: The Battle for Legacy".

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

வேட்புமனு நிராகரிப்பை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்த மீனாட்சி நடராஜன்!

வேட்புமனு நிராகரிப்பை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்த மீனாட்சி நடராஜன்!

61 வயதில் தனது 3-ஆவது திருமண தேதியை உறுதிப்படுத்திய ஆமிர் கான்!

61 வயதில் தனது 3-ஆவது திருமண தேதியை உறுதிப்படுத்திய ஆமிர் கான்!

சல்மான் கான் - நயன்தாரா படத்தில் 4 இசையமைப்பாளர்கள்?

சல்மான் கான் - நயன்தாரா படத்தில் 4 இசையமைப்பாளர்கள்?

சல்மான் கான் - நயன்தாரா படத்தின் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு!

சல்மான் கான் - நயன்தாரா படத்தின் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு!

விடியோக்கள்

NEET மறுதேர்வில் செய்ய வேண்டிய மாற்றம் | NEET Re-Exam 2026 | +2 Students | NEET result controversy

NEET மறுதேர்வில் செய்ய வேண்டிய மாற்றம் | NEET Re-Exam 2026 | +2 Students | NEET result controversy

பத்திரப்பதிவில் கால தாமதம் ஆவதைத் தவிர்க்க நடவடிக்கை! அமைச்சர் செங்கோட்டையன் | TVK

பத்திரப்பதிவில் கால தாமதம் ஆவதைத் தவிர்க்க நடவடிக்கை! அமைச்சர் செங்கோட்டையன் | TVK

மின்வெட்டு பிரச்னைக்கு என்னதான் காரணம்?: முழுப் பின்னணியை விளக்கும் சிஐடியு ஜெயசங்கர் | Power Cut |

மின்வெட்டு பிரச்னைக்கு என்னதான் காரணம்?: முழுப் பின்னணியை விளக்கும் சிஐடியு ஜெயசங்கர் | Power Cut |

அரசியலுக்குத் தயார்! நடிகர் ராகவா லாரன்ஸ் வெளியிட்ட விடியோ! | Vijay | Annamalai | Politics

அரசியலுக்குத் தயார்! நடிகர் ராகவா லாரன்ஸ் வெளியிட்ட விடியோ! | Vijay | Annamalai | Politics