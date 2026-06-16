அமீர் கான் மகனைத் தடுத்து நிறுத்திய சல்மான் கான் பாதுகாவலர்!

நடிகர் ஆமிர் கானின் மகனை நடிகர் சல்மான் கானின் பாதுகாவலர் தடுத்து நிறுத்தியது பேசுபொருளாகியுள்ளது.
நடிகர் ஆமிர் கான் நடிப்பில் கிரிக்கெட்டை மையப்படுத்தி கடந்த 2001 ஆம் ஆண்டு வெளியாகி மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்ற லகான் திரைப்படம் 25 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்துள்ளது. மும்பையில் நடைபெற்ற இதற்கான விழாவில் கலந்துகொள்ள நடிகர் சல்மான் கான் வந்தார்.
அப்போது, நடிகர் ஆமிர் கானின் மகன் ஜுனைத் கான் சல்மானைக் கானை வரவேற்க அவரிடம் நெருங்கினார். அப்போது, ஜுனைத் யாரெனத் தெரியாத சல்மான் கானின் பாதுகாவலர் அவரைத் தடுத்து நிறுத்தினார்.
முதலில் தடுமாறி பின் ஜுனைத்தைக் கவனித்த சல்மான் கான் உடனடியாக தன் அருகே அழைத்து அரவணைத்துக்கொண்டார். இந்த விடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
The incident where actor Salman Khan's bodyguard stopped actor Aamir Khan's son has become a topic of discussion.
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