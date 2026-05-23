பரிமளா அண்ட் கோ முதல் பாடல்!

பரிமளா அண்ட் கோ திரைப்படத்தின் முதல் பாடல் வெளியாகியுள்ளது.
பசங்க திரைப்படத்தின் மூலமாக இயக்குநராக அறிமுகமான பாண்டிராஜ், அருள்நிதியின் வம்சம், சிவகார்த்திகேயனின் மெரினா, சிவகார்த்திகேயன் - விமலின் கேடி பில்லா கில்லாடி ரங்கா என வரிசையாக ஹிட் படங்களைக் கொடுத்து அசத்திருயிருந்தார்.
பாண்டிராஜ் இயக்கத்தில் கடைசியாக வெளியான விஜய் சேதுபதியின் ‘தலைவன் தலைவி’ திரைப்படமும் ரூ. 100 கோடி வசூலித்து அசத்தியது.
இந்த நிலையில், தனது புதிய படமான பரிமளா அண்ட் கோ படத்தை இயக்கியுள்ளார். இதில், ஜெயராம், ஊர்வசி, சஞ்சனா கிருஷ்ணமூர்த்தி, மிஷ்கின், சாண்டி, யோகி பாபு என பலர் முக்கியமான கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளார்கள்.
படத்தின் பெயர் டீசர் வெளியாகி கவனம் பெற்றிருந்த நிலையில், முதல் பாடலான டோமாட்டோ தக்காளி பாடலை இன்று வெளியிட்டுள்ளனர்.
ஃபாக்ஸன் இசையமைப்பில் வர்மா எழுதிய இப்பாடலை ஆந்தோனி தாசன் பாடியுள்ளார்.
The first song from the movie Parimala & Co. has been released.
