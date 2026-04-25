வெள்ளிச்சுடரே.... இரண்டு வானம் முதல் பாடல்!

நடிகர் விஷ்ணு விஷாலின் இரண்டு வானம் திரைப்படத்தின் முதல் பாடல் வெளியாகியுள்ளது.
நடிகர் விஷ்ணு விஷால் நடிப்பில் மிகுந்த வரவேற்பைப் பெற்ற முண்டாசுப்பட்டியைத் தொடர்ந்து சிறிது ஆண்டுகள் படம் எதுவும் இயக்காமல் இருந்த ராம்குமார் மீண்டும் அவரை வைத்தே இயக்கிய ‘ராட்சசன்’ திரைப்படத்தின் மூலம் மிகப் பெரிய வெற்றியைக் கொடுத்தார்.
தற்போது, மூன்றாவது முறையாக இந்தக் கூட்டணி இணைந்துள்ள திரைப்படத்திற்கு, ‘இரண்டு உலகம்’ எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளனர்.
கொடைக்கானலில் 150 நாள்களுக்கும் மேலாக நடைபெற்ற படத்தின் படப்பிடிப்பு சில மாதங்களுக்கு முன் நிறைவடைந்திருந்தது.
இந்த நிலையில், இப்படத்தின் முதல் பாடலான வெள்ளிச்சுடரே பாடலை இன்று வெளியிட்டுள்ளனர். திபு நினன் தாமஸ் இசையமைப்பில் மதராஸே எழுதிய இப்பாடலை கபில் கபிலன் பாடியுள்ளார். பாடல் முழுவதும் தமிழ் வரிகள் இடம்பெற்றுள்ளதால் ரசிகர்களிடம் கவனம் ஈர்த்துள்ளது.
The first song from actor Vishnu Vishal's film Rendu Vaanam has been released.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
வீடியோக்கள்
கன்னக்குழியா பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
மண்டாடி படப்பிடிப்பு நிறைவு!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
வெற்றி உற்சாகத்தில் ஆர்சிபி கோலி | IPL 2026 | RCB | GT | RCB VS GT | Virat kohli
தினமணி செய்திச் சேவை
வாக்கு சதவீதம் உயர்வுக்கு Vijay காரணமா?
தினமணி செய்திச் சேவை