இரண்டு வானம் வெளியீடு எப்போது?

நடிகர் விஷ்ணு விஷாலின் இரண்டு வானம் திரைப்படத்தின் வெளியீடு போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.
நடிகர் விஷ்ணு விஷால் நடிப்பில் மிகுந்த வரவேற்பைப் பெற்ற முண்டாசுப்பட்டியைத் தொடர்ந்து சிறிது ஆண்டுகள் படம் எதுவும் இயக்காமல் இருந்த ராம்குமார் மீண்டும் அவரை வைத்தே இயக்கிய ‘ராட்சசன்’ திரைப்படத்தின் மூலம் மிகப் பெரிய வெற்றியைக் கொடுத்தார்.
தற்போது, மூன்றாவது முறையாக இந்தக் கூட்டணி இணைந்துள்ள திரைப்படத்திற்கு, ‘இரண்டு உலகம்’ எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளனர்.
கொடைக்கானலில் 150 நாள்களுக்கும் மேலாக நடைபெற்ற படத்தின் படப்பிடிப்பு சில மாதங்களுக்கு முன் நிறைவடைந்திருந்தது.
இந்த நிலையில், இப்படம் கோடை வெளியீடாகத் திரைக்கு வரவுள்ளதாக புதிய போஸ்டர் வெளியிட்டு அறிவித்துள்ளனர்.
Summary
actor vishnu vishal's irandu vaanam movie coming soon this summer
