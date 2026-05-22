Dinamani
அமைச்சர்கள் வன்னி அரசு, ஷாஜகானுக்கு துறை ஒதுக்கீடு!அமைச்சர்கள் வன்னி அரசு, ஷாஜகானுக்கு துறைகள் ஒதுக்கீடு! ஜூன் 18 - தமிழ்நாட்டில் மாநிலங்களவை இடைத் தேர்தல்!சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையராக ஏ. அமல்ராஜ் பொறுப்பேற்பு! பருவநிலை குறித்த ஐ.நா. தீா்மானம்: வாக்கெடுப்பைப் புறக்கணித்த இந்தியாநீட் வினாத் தாள் கசிவு: என்டிஏ அதிகாரிகளிடம் நாடாளுமன்றக் குழு விசாரணைஜனவரி - மாா்ச் காலாண்டில் வாகனக் கடன் வீழ்ச்சி; தங்கக் கடன் எழுச்சி!இந்தியாவில் மின் நுகா்வு புதிய உச்சம்!கரோனாவுக்கு பிறகு வலுவடைந்த தமிழக அவசர சுகாதார அமைப்பு: சென்னை ஐஐடி ஆய்வில் தகவல்
/
தமிழ்நாடு

முதல்வர் விஜய்யின் ஆலோசகர்களாக ஜான் ஆரோக்கியசாமி, விஷ்ணு ரெட்டி?

முதல்வர் விஜய்யின் ஆலோசகர்களாக ஜான் ஆரோக்கியசாமி, விஷ்ணு ரெட்டி நியமிக்கப்பட்டிருப்பதாக வெளியான தகவல் பற்றி...

News image

ஜான் ஆரோக்கியசாமி, விஷ்ணு ரெட்டி - x

Updated On :22 மே 2026, 9:26 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

முதல்வர் ஜோசப் சி. விஜய்யின் ஆலோகர்களாக ஜான் ஆரோக்கியசாமி மற்றும் விஷ்ணு ரெட்டி ஆகியோர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

தமிழ்நாட்டின் முதல்வராக ஜோசப் விஜய் பதவியேற்ற பிறகு, அவரின் தனிச் செயலர்களாக மூத்த ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரிகளான செந்தில்குமார், லட்சுமி பிரியா, அண்ணாதுரை மற்றும் விஷ்ணு ஆகியோர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். இவர்களுக்கு துறைகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்த நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் அரசியல் வியூக வகுப்பாளராக செயல்பட்டு வரும் ஜான் ஆரோக்கியசாமி, முதல்வரின் அரசியல் ஆலோசகராக தமிழக அரசு நியமிக்கவுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

தமிழக வெற்றிக் கழகம் தொடங்கியதில் இருந்தே அக்கட்சியின் அரசியல் வியூக வகுப்பாளராக செயல்பட்டு வரும் ஜான் ஆரோக்கியசாமி, தேர்தல் வியூகம் முதல் அமைச்சரவை தேர்வு முதல் முக்கிய பங்காற்றியுள்ளார்.

இதேபோல், விஜய்யின் நண்பரும், தொழிலதிபருமான விஷ்ணு ரெட்டியை முதல்வரின் பொது விவகாரங்களுக்கான ஆலோசகராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இவர், முதல்வர் விஜய்யின் சிறுவயது நண்பர் என்று கூறப்படுகிறது. ஆளுநம் மாளிகைக்கு ஆட்சி அமைக்க அழைக்கக் கோரி கடிதம் வழங்க சென்றபோதுகூட உடனிருந்தார்.

இவர்கள் இருவருக்கும் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளுக்கு நிகரான சிறப்பு ஆலோசகர்கள் பதவி வழங்குவதற்கு இணையத்தில் எதிர்ப்புகள் எழுந்துள்ளன.

ஏற்கெனவே, முதல்வர் விஜய்யின் தனிப்பட்ட ஜோதிடரும், தவெக செய்தித் தொடர்பாளருமான ரத்தன் பண்டிட்டை ஆலோசகராக நியமித்ததற்கு கடும் எதிர்ப்புகள் எழுந்த நிலையில், அந்த நியமனத்தை தமிழக அரசு திரும்பப் பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

John Arokiasamy and Vishnu Reddy appointed as Chief Minister Vijay's advisors?

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

முதல்வர் விஜய்யின் நாற்காலியும் வெள்ளைத் துண்டும்!

முதல்வர் விஜய்யின் நாற்காலியும் வெள்ளைத் துண்டும்!

வெள்ளிச்சுடரே.... இரண்டு வானம் முதல் பாடல்!

வெள்ளிச்சுடரே.... இரண்டு வானம் முதல் பாடல்!

இரண்டு வானம் வெளியீடு எப்போது?

இரண்டு வானம் வெளியீடு எப்போது?

சமூக ஊடகங்களிலிருந்து விலகினார் விஷ்ணு விஷால்!

சமூக ஊடகங்களிலிருந்து விலகினார் விஷ்ணு விஷால்!

விடியோக்கள்

அமைச்சரவையில் விசிக! திருமாவளவன் அறிவிப்பு! | VCK | TVK

அமைச்சரவையில் விசிக! திருமாவளவன் அறிவிப்பு! | VCK | TVK

Podcast | TVK அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: தனித்துவிடப்படும் DMK | Epi - 38 | News and Views

Podcast | TVK அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: தனித்துவிடப்படும் DMK | Epi - 38 | News and Views

Petrol விலை உயர்வு ஏன் ஆபத்து? இந்தியாவுக்கு வரும் Warning Signals!

Petrol விலை உயர்வு ஏன் ஆபத்து? இந்தியாவுக்கு வரும் Warning Signals!

ஹார்திக் கேப்டன்சியால் தோற்கிறதா மும்பை?: ரோஹித், திலக், சூர்யா மீது கேள்வி!

ஹார்திக் கேப்டன்சியால் தோற்கிறதா மும்பை?: ரோஹித், திலக், சூர்யா மீது கேள்வி!