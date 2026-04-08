லஷ்மிகாந்தன் கொலை வழக்கு: கதாபாத்திர அறிமுக விடியோ!

லஷ்மிகாந்தன் கொலை வழக்கு படத்தின் கதாபாத்திர அறிமுக விடியோவை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழகத்தையே உலுக்கிய வழக்குகளில் ஒன்றான லட்சுமிகாந்தன் கொலை வழக்கு இன்றும் பல்வேறு கோணங்களில் விவாதிக்கப்பட்டு வருகிறது.
உண்மை சம்பவத்தை மையப்படுத்தி எடுக்கப்பட்டுள்ள இப்படத்தை கொன்றால் பாவம் திரைப்படத்தை இயக்கிய, தயாள் பத்மநாபன் இயக்கியுள்ளார். 2எம் சினிமாஸ் தயாரிக்கிறது.
தர்புகா சிவா இந்தப் படத்துக்கு இசையமைத்துள்ளார். இதில் நடிகர் வெற்றி, நடிகை பிரிகிடா சகா, கவிதா பாரதி, சுப. வீரபாண்டியன் உள்ளிட்டோர் பிரதான பாத்திரங்களில் நடித்துள்ளார்கள்.
இந்த நிலையில், லட்சுமிகாந்தன் கொலை வழக்கு படத்தின் கதாபாத்திர அறிமுக விடியோவை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.
இதில், வெற்றி - அறிவுமதி என்ற கைதியாகவும், ரங்கராஜ் - பாண்டே - சிவானந்தம் என்ற சிறை அதிகாரியாகவும் நடித்துள்ளார். பெரியாரிய சிந்தனையாளரான சுப. வீரபாண்டியன் நடித்துள்ளார்.
லஷ்மிகாந்தன் கொலை வழக்கு வெளியீட்டுத் தேதி விரைவில் அறிவிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Summary
The film crew has released the character introduction video for the movie Lashmikanthan kolai vazhaku
