லஷ்மிகாந்தன் கொலை வழக்கு: கதாபாத்திர அறிமுக விடியோ!

லஷ்மிகாந்தன் கொலை வழக்கு படத்தின் கதாபாத்திர அறிமுக விடியோ குறித்து...

லஷ்மிகாந்தன் கொலை வழக்கு - படம்: யூடியூப்

Updated On :8 ஏப்ரல் 2026, 11:21 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

லஷ்மிகாந்தன் கொலை வழக்கு படத்தின் கதாபாத்திர அறிமுக விடியோவை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.

தமிழகத்தையே உலுக்கிய வழக்குகளில் ஒன்றான லட்சுமிகாந்தன் கொலை வழக்கு இன்றும் பல்வேறு கோணங்களில் விவாதிக்கப்பட்டு வருகிறது.

உண்மை சம்பவத்தை மையப்படுத்தி எடுக்கப்பட்டுள்ள இப்படத்தை கொன்றால் பாவம் திரைப்படத்தை இயக்கிய, தயாள் பத்மநாபன் இயக்கியுள்ளார். 2எம் சினிமாஸ் தயாரிக்கிறது.

தர்புகா சிவா இந்தப் படத்துக்கு இசையமைத்துள்ளார். இதில் நடிகர் வெற்றி, நடிகை பிரிகிடா சகா, கவிதா பாரதி, சுப. வீரபாண்டியன் உள்ளிட்டோர் பிரதான பாத்திரங்களில் நடித்துள்ளார்கள்.

இந்த நிலையில், லட்சுமிகாந்தன் கொலை வழக்கு படத்தின் கதாபாத்திர அறிமுக விடியோவை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.

இதில், வெற்றி - அறிவுமதி என்ற கைதியாகவும், ரங்கராஜ் - பாண்டே - சிவானந்தம் என்ற சிறை அதிகாரியாகவும் நடித்துள்ளார். பெரியாரிய சிந்தனையாளரான சுப. வீரபாண்டியன் நடித்துள்ளார்.

லஷ்மிகாந்தன் கொலை வழக்கு வெளியீட்டுத் தேதி விரைவில் அறிவிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Summary

The film crew has released the character introduction video for the movie Lashmikanthan kolai vazhaku

கர படத்தின் கதாபாத்திரங்கள் சிறப்பு விடியோ!

கர படத்தில் ஜெயராமின் கதாபாத்திரம் அறிமுகம்!

கர படத்தில் கருணாஸ், சுராஜ் கதாபாத்திரங்கள் அறிமுகம்!

கர படத்தின் கதாபாத்திரங்கள்!

வீடியோக்கள்

உண்மையான காங்கிரஸ் தவெகவுடன் நிற்கிறது! | Vijay full speech | TVK
வீடியோக்கள்

உண்மையான காங்கிரஸ் தவெகவுடன் நிற்கிறது! | Vijay full speech | TVK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

1 மணி நேரம் முன்பு
Podcast | ஸ்டாலினைச் சீண்டிய மமதா: கார்த்தி சிதம்பரத்துக்கு சீமான் பதிலடி | News & Views | E-24 |
வீடியோக்கள்

Podcast | ஸ்டாலினைச் சீண்டிய மமதா: கார்த்தி சிதம்பரத்துக்கு சீமான் பதிலடி | News & Views | E-24 |

தினமணி செய்திச் சேவை

22 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுகவின் தவறுகளுக்கு முட்டுக் கொடுக்கும் கூட்டணிக் கட்சிகள்! | EPS குற்றச்சாட்டு | ADMK
வீடியோக்கள்

திமுகவின் தவறுகளுக்கு முட்டுக் கொடுக்கும் கூட்டணிக் கட்சிகள்! | EPS குற்றச்சாட்டு | ADMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

21 மணி நேரங்கள் முன்பு
சுட்டு வீழ்த்தப்பட்ட விமானம்! ஈரானிடமிருந்து அமெரிக்க வீரர் மீட்கப்பட்டது எப்படி? | US | Iran
வீடியோக்கள்

சுட்டு வீழ்த்தப்பட்ட விமானம்! ஈரானிடமிருந்து அமெரிக்க வீரர் மீட்கப்பட்டது எப்படி? | US | Iran

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

23 மணி நேரங்கள் முன்பு