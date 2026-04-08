தனுஷ் எழுதி பாடிய கர படத்தின் கண்ணம்மா பாடல்!

வெளியான கர படத்தின் கண்ணம்மா என் கண்ணம்மா பாடல்.

கர படத்தின் கண்ணம்மா பாடல் - படம்: யூடியூப்

Updated On :8 ஏப்ரல் 2026, 7:22 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தனுஷ் எழுதி பாடிய கர படத்தின் கண்ணம்மா என் கண்ணம்மா பாடலை படக்குழுவினர் வெளியிட்டுள்ளனர்.

நடிகர் தனுஷ் நடிப்பில் உருவான கர திரைப்படம் வருகிற ஏப். 30 ஆம் தேதி வெளியாகிறது. போர் தொழில் படம் மூலம் கவனிக்கப்பட்ட இயக்குநர் விக்னேஷ் ராஜா இப்படத்தை இயக்கியுள்ளார்.

ஐசரி கணேஷ், தயாரித்துள்ள இந்தப் படத்தில் மமிதா பைஜு, கே.எஸ். ரவிகுமார், கருணாஸ், ஜெயராம், பிருத்வி பாண்டியராஜன், சுராஜ் வெஞ்சரமூடு, எம்.எஸ். பாஸ்கர் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.

கர படத்துக்கு ஜி.வி. பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ளார். 1990-களில் ராமநாதபுரத்தில் நடந்த சம்பவம் ஒன்றை மையமாக வைத்து இப்படத்தின் கதையை உருவாக்கியுள்ளனர்.

கர படத்தின் முதல் பாடலான ’வாயா என் கரசாமி’ வெளியாகி வைரலானது.

இந்த நிலையில், கர படத்தின் இரண்டாம் பாடலான கண்ணம்மா என் கண்ணம்மா பாடல் இணையத்தில் வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது. இந்தப் பாடலை தனுஷ் எழுதி பாடியுள்ளார்.

The film crew has released the song Kannamma from the movie Kara, written and sung by Dhanush.

கர டிரைலர் எப்போது?

கர படத்தின் கதாபாத்திரங்கள் சிறப்பு விடியோ!

கர படத்தில் கருணாஸ், சுராஜ் கதாபாத்திரங்கள் அறிமுகம்!

ஆதலால் காதல் செய்வீர்... பாரதி கண்ணம்மா தொடர் நாயகனின் புதிய தொடர்!

Podcast | ஸ்டாலினைச் சீண்டிய மமதா: கார்த்தி சிதம்பரத்துக்கு சீமான் பதிலடி | News & Views | E-24 |
19 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுகவின் தவறுகளுக்கு முட்டுக் கொடுக்கும் கூட்டணிக் கட்சிகள்! | EPS குற்றச்சாட்டு | ADMK
18 மணி நேரங்கள் முன்பு
சுட்டு வீழ்த்தப்பட்ட விமானம்! ஈரானிடமிருந்து அமெரிக்க வீரர் மீட்கப்பட்டது எப்படி? | US | Iran
20 மணி நேரங்கள் முன்பு
நான் திரையிலிருந்து வரவில்லை; சிறையிலிருந்து வந்தவன்!: Seeman | NTK | TN Election
23 மணி நேரங்கள் முன்பு