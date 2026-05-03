கர - ஸ்னீக் பீக் வெளியீடு!

கர திரைப்படத்தின் ஸ்னீக் பீக் விடியோ வெளியானது.

கர திரைப்படக் காட்சி

Updated On :3 மே 2026, 4:47 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தனுஷ் நடித்துள்ள கர திரைப்படத்தின் ஸ்னீக் பீக் விடியோ வெளியாகியுள்ளது.

போர்த்தொழில் படத்தின் இயக்குநரான விக்னேஷ் ராஜா இயக்கத்தில் தனுஷ் நடித்துள்ள புதிய திரைப்படம் ’கர’. இப்படம், ஏப்ரல் 30 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியானது.

வேல்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ள இந்தப் படத்தில் சுராஜ் வெஞ்சரமூடு, ஜெயராம், மமிதா பைஜூ, கருணாஸ், கே.எஸ். ரவிக்குமார் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

80, 90-களில் நடைபெற்ற வங்கித் திருட்டை மையமாகக் கொண்ட கதைக்களத்தில் உருவாகியுள்ள இப்படம் கலவையான விமர்சனங்ளுடன் திரையரங்குகளில் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது.

இப்படத்தின் முக்கிய காட்சியின் ஸ்னீக் பீக் விடியோவை படக்குழு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.

இட்லி கடை படத்தை விடக் குறைவு: கர முதல் நாள் வசூல் எவ்வளவு?

