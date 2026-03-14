தனுஷ் நடிக்கும் கர! முதல் பாடல் வெளியானது!

நடிகர் தனுஷ் நடிப்பில் உருவான கர திரைப்படத்தின் முதல் பாடல் வெளியாகியுள்ளது.
போர்த்தொழில் பட இயக்குநர் விக்னேஷ் ராஜா இயக்கத்தில் தனுஷ் நடித்துள்ள புதிய படம் ‘கர’. 90-களில் நடக்கும் வங்கிக்கொள்ளையை மையமாகக் கொண்ட இப்படத்தின் கதை உருவாகியுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
உருவான இப்படத்தில் நாயகியாக மமிதா பைஜுவும் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் ஜெயராம் உள்ளிட்டோரும் நடித்துள்ளனர்.
வேல்ஸ் நிறுவனம் சார்பில் ஐசரி கணேஷ் இந்தப் படத்தைத் தயாரித்துள்ளார். ஜிவி பிரகாஷ் குமார் இசையமைத்துள்ளார்.
இந்த நிலையில், கர படத்தின் முதல் பாடலான ’வாயா என் கரசாமி’ இன்று வெளியாகியுள்ளது. அருண்ராஜா காமராஜ் எழுதிய இப்பாடலை அருண்ராஜா காமராஜ், அந்தோணிதாசன், சத்யன், வி.எம். மகாலிங்கம் ஆகியோர் பாடியுள்ளனர்.
கர திரைப்படம் வருகிற ஏப்ரல் 30 அன்று வெளியாகவுள்ளது.
டிரெண்டிங்
தனுஷ் படத்தின் புதிய அப்டேட் வெளியானது!
துரு துரு பாடல்!
கார்மேனி செல்வம் படத்தின் முதல் பாடல் வெளியீடு!
கர வெளியீட்டுத் தேதி!
