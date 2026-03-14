Dinamani
வைரமுத்துவுக்கு ஞானபீட விருது!பதவி உயர்வு வேண்டுமா? அக்செஞ்சர் தலைமை செயல் நிர்வாகி சொல்வது என்ன?உணவகங்கள், டீக்கடைகளுக்கு மின்சார மானியம்: தமிழக அரசின் அதிரடி அறிவிப்புசிலிண்டர் தட்டுப்பாடு! தமிழக அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் என்னென்ன?விளம்பர வெறிக்கு சிறுவர்களா? வெட்கமாக இல்லையா? அண்ணாமலை கேள்வி! ஈரான் தாக்குதலில் 5 அமெரிக்க டேங்கர் விமானங்கள் சேதம்!தங்கம், வெள்ளி விலை அதிரடி குறைவு! வேளச்சேரி - பரங்கிமலை ரயில் சேவை தொடங்கியது! வீடுகளுக்கு சமையல் எரிவாயு சிலிண்டா் தடையற்ற விநியோகம்: மத்திய அரசு மீண்டும் உறுதி
/
செய்திகள்

தனுஷ் நடிக்கும் கர! முதல் பாடல் வெளியானது!

கர படத்தின் முதல் பாடல் வெளியானது...

News image
தனுஷ் நடிக்கும் ‘கர’
Updated On :14 மார்ச் 2026, 11:39 am

தினமணி செய்திச் சேவை

நடிகர் தனுஷ் நடிப்பில் உருவான கர திரைப்படத்தின் முதல் பாடல் வெளியாகியுள்ளது.

போர்த்தொழில் பட இயக்குநர் விக்னேஷ் ராஜா இயக்கத்தில் தனுஷ் நடித்துள்ள புதிய படம் ‘கர’. 90-களில் நடக்கும் வங்கிக்கொள்ளையை மையமாகக் கொண்ட இப்படத்தின் கதை உருவாகியுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

உருவான இப்படத்தில் நாயகியாக மமிதா பைஜுவும் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் ஜெயராம் உள்ளிட்டோரும் நடித்துள்ளனர்.

வேல்ஸ் நிறுவனம் சார்பில் ஐசரி கணேஷ் இந்தப் படத்தைத் தயாரித்துள்ளார். ஜிவி பிரகாஷ் குமார் இசையமைத்துள்ளார்.

இந்த நிலையில், கர படத்தின் முதல் பாடலான ’வாயா என் கரசாமி’ இன்று வெளியாகியுள்ளது. அருண்ராஜா காமராஜ் எழுதிய இப்பாடலை அருண்ராஜா காமராஜ், அந்தோணிதாசன், சத்யன், வி.எம். மகாலிங்கம் ஆகியோர் பாடியுள்ளனர்.

கர திரைப்படம் வருகிற ஏப்ரல் 30 அன்று வெளியாகவுள்ளது.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தினமணி வீடியோ செய்தி...

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
20 மணி நேரங்கள் முன்பு
22 மணி நேரங்கள் முன்பு
1 நாள் முன்பு