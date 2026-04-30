அம்மா அம்மாதான்! நூறு சாமி பாடல் புரோமோ!

சசி - விஜய் ஆண்டனி கூட்டணியில் உருவான நூறு சாமி திரைப்படத்தின் புதிய பாடல் புரோமோ வெளியாகியுள்ளது.
விஜய் ஆண்டனி - சசி கூட்டணியில் பிச்சைக்காரன் திரைப்படத்தைத் தொடர்ந்து மீண்டும் அம்மா உறவைப் பேசும் படமாக நூறு சாமி உருவாகியுள்ளது.
இதில், முன்னணி கதாபாத்திரங்களில் விஜய் ஆண்டனியும் ஸ்வாஸிகாவும் நடிக்க, கருணாஸ், லிஜோமோல் ஜோஸ் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
இதன், டீசர் மற்றும் முதல் பாடல் வெளியாகி கவனம் பெற்றிருந்த நிலையில், இரண்டாம் பாடலான ‘அம்மா அம்மாதான்’ பாடலின் புரோமோவை இன்று வெளியிட்டுள்ளனர்.
மோகன் ராஜா எழுதிய இப்பாடலுக்கு பாலாஜி ஸ்ரீராம் இசையமைத்துள்ளார். நாளை (மே. 1) முழுப்பாடலும் வெளியாகிறது.
The new song promo of the movie Nooru Saami, produced by Sasi and Vijay Antony, has been released.
