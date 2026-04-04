நூறு சாமி டீசர்!

நடிகர் விஜய் ஆண்டனி நடித்த நூறு சாமி திரைப்படத்தின் டீசர் வெளியாகியுள்ளது.
பிச்சைக்காரன் திரைப்படத்துக்குப் பிறகு சசி - விஜய் ஆண்டனி மீண்டும் இணைந்துள்ளார்கள். இந்தப் படத்தில் விஜய் ஆண்டனி நாயகனாகவும் ஸ்வாசிகா நாயகியாகவும் நடிக்க, முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் லிஜோமோல், கருணாஸ், காவ்யா அனில் ஆகியோர் நடித்துள்ளனர்.
விஜய் ஆண்டனி தயாரித்துள்ள இந்தப் படத்தின் ’மாயக் கனவோ’ என்ற முதல் பாடலை பாடலாசிரியர் மோகன் ராஜன் எழுத, பாடகி சின்மயி மற்றும் பாடகர் கபில் கபிலன் இணைந்து பாடியது சமூக வலைதளத்தில் கவனம் ஈர்த்தது.
மே வெளியீடாக இப்படம் திரைக்கு வரவுள்ள நிலையில், இதன் டீசரை இன்று வெளியிட்டுள்ளனர். டீசர் காட்சிகள் படத்தின் மீதான ஆர்வத்தை அதிகரித்துள்ளன.
