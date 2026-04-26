கருப்புடன் வெளியாகும் நூறு சாமி?

நூறு சாமி வெளியீடு குறித்து...

கருப்பு, நூறு சாமி

Updated On :26 ஏப்ரல் 2026, 7:34 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் விஜய் ஆண்டனியின் நூறு சாமி திரைப்படம் சூர்யா படத்துடன் வெளியாகவுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

இயக்குநர் சசி இயக்கிய நூறு சாமி திரைப்படத்தில் நாயகனாக விஜய் ஆண்டனியும் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் ஸ்வாசிகாவும் நடித்துள்ளனர். அம்மா உறவைக் குறித்த படமாகவே இதுவும் உருவாகியுள்ளது.

இப்படம் வருகிற மே முதல் வாரம் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், வெளியீட்டில் மாற்றம் ஏற்படுவதாகத் தகவல் வெளியானது.

இந்த நிலையில், இப்படம் நடிகர் சூர்யாவின் கருப்பு வெளியாகும் மே 14 ஆம் தேதியில் வெளியாகவுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. விஜய் ஆண்டனி அடுத்தடுத்தாக அயோத்தி இயக்குநர் மந்திர மூர்த்தி இயக்கத்தில் நடிக்கவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

It is reported that actor Vijay Antony's film Nooru Saami is set to be released alongside a film starring Suriya.

