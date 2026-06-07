நூறு சாமி டிரைலர் அறிவிப்பு!

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நடிகர் விஜய் ஆண்டனி நடித்த நூறு சாமி படத்தின் டிரைலர் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நடிகரும் இசையமைப்பாளருமான விஜய் ஆண்டனி இயக்குநர் சசி இயக்கத்தில் நூறு சாமி திரைப்படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். இப்படம் ஜூன் 19 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது.
விஜய் ஆண்டனியும் நடிகை ஸ்வாசிகாவும் முன்னணி கதாபாத்திரத்தில் நடித்த இப்படத்தின் டீசர் காட்சிகள் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தன.
இந்த நிலையில், இப்படத்தின் டிரைலர் நாளை (ஜூன் 8) வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் வெளியிடுகிறார்.
The trailer for the movie Nooru Saami, starring actor Vijay Antony, has been announced.
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