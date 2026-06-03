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நூறு சாமி படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிப்பு!

நூறு சாமி படத்தின் வெளியீடு தொடர்பாக...

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நூறு சாமி போஸ்டர் - படம்: எக்ஸ்

Updated On :3 ஜூன் 2026, 3:19 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சசி - விஜய் ஆண்டனி கூட்டணியில் உருவாகியுள்ள நூறு சாமி படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

விஜய் ஆண்டனி - சசி கூட்டணியில் பிச்சைக்காரன் திரைப்படத்தைத் தொடர்ந்து மீண்டும் அம்மா உறவைப் பேசும் படமாக நூறு சாமி உருவாகியுள்ளது.

இதில், முன்னணி கதாபாத்திரங்களில் விஜய் ஆண்டனியும் ஸ்வாஸிகாவும் நடிக்கிறார்கள். மேலும், இந்தப் படத்தில் கருணாஸ், லிஜோமோல் ஜோஸ், அஜய் திஷன் ஆகியோர் முக்கிய பாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

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தாய்க்கும் மகனுக்கும் இடையேயான பாசப் போராட்டத்தை மையப்படுத்தி குடும்பத் திரைப்படமாக இந்தப் படம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தப் படத்தின் டீசர், இரண்டு பாடல்கள் வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தது.

இந்த நிலையில், நூறு சாமி திரைப்படம் வரும் ஜூன் 19 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ளதாக படக்குழு சார்பில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் படம் தெலுங்கிலும் அதே நாளில் வெளியாகிறது.

Summary

The release date for the film Nooru Saami, created through the collaboration of Sasi and Vijay Antony, has been announced.

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