Dinamani
தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 1,600 உயர்வு! வெள்ளி கிலோ ரூ. 10,000 உயர்ந்தது!பனையூரில் தவெக வேட்பாளர்களுடன் விஜய் சந்திப்பு!பனையூரில் தவெக வேட்பாளர்களுடன் விஜய் சந்திப்பு! புதுச்சேரி சிறுமி பாலியல் கொலை வழக்கில் தீர்ப்பு! மே 1: ஞாயிறு அட்டவணைப்படி மெட்ரோ ரயில் இயக்கம்!சென்னையில் வாக்கு எண்ணிக்கை பணியில் ஈடுபடுவோருக்கு பயிற்சி முகாம்!விஜய் - சங்கீதா விவாகரத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி பணியிட மாற்றம்!
/
தமிழ்நாடு

தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 1,600 உயர்வு! வெள்ளி கிலோ ரூ. 10,000 உயர்ந்தது!

இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம் தொடர்பாக....

News image

தங்கம் - கோப்புப்படம்

Updated On :30 ஏப்ரல் 2026, 11:01 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சென்னையில் தங்கத்தின் விலை இன்று(ஏப். 30) காலை மாற்றமின்றி இருந்த நிலையில் மாலை சவரனுக்கு ரூ. 1,600 உயர்ந்தது.

கடந்த வாரம் தொடக்கம் முதலே தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து குறைந்து வருகிறது. இடையே ஓரிரு நாள்கள் மட்டும் உயர்ந்தது.

இதையடுத்து, நேற்று முன்தினம் சவரனுக்கு ரூ. 1,040 குறைந்தது. நேற்று(புதன்) சவரனுக்கு ரூ. 1,600 குறைந்து ஒரு சவரன் 1,11,200-க்கு விற்பனையான நிலையில், இன்று காலை தங்கம் விலை மாற்றமின்றி விற்பனையானது.

இந்த நிலையில் இன்று(ஏப் 30, வியாழக்கிழமை) மாலை சவரனுக்கு ரூ. 1,600 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,12,800-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஒரு கிராம் ரூ. 200 உயர்ந்து ரூ. 14,100-க்கும் விற்பனையாகிறது.

வெள்ளி விலையும் இன்று காலை மாற்றமின்றி இருந்த நிலையில் மாலை கிலோவுக்கு ரூ. 10,000 உயர்ந்துள்ளது.

வெள்ளி கிராமுக்கு ரூ. 10 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ. 270-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ. 2.70 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.

Summary

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 1,200 குறைந்தது! வெள்ளி விலை?

தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 1,200 குறைந்தது! வெள்ளி விலை?

தங்கம், வெள்ளி விலை குறைந்தது! எவ்வளவு தெரியுமா?

தங்கம், வெள்ளி விலை குறைந்தது! எவ்வளவு தெரியுமா?

தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 800 உயர்வு! வெள்ளி விலை?

தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 800 உயர்வு! வெள்ளி விலை?

தங்கம், வெள்ளி விலை குறைந்தது!

தங்கம், வெள்ளி விலை குறைந்தது!

வீடியோக்கள்

குடிநீர் குழாய் வேண்டாம்!! ஊற்றுத்தண்ணீரை விரும்பும் கிராம மக்கள்! | Pudukottai
வீடியோக்கள்

குடிநீர் குழாய் வேண்டாம்!! ஊற்றுத்தண்ணீரை விரும்பும் கிராம மக்கள்! | Pudukottai

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
த்ரிஷ்யம் 3 டீசர்!
வீடியோக்கள்

த்ரிஷ்யம் 3 டீசர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

22 மணி நேரங்கள் முன்பு
எல்லா டீமும் ஏன் தப்பு தப்பா விளையாடுறாங்க..?
வீடியோக்கள்

எல்லா டீமும் ஏன் தப்பு தப்பா விளையாடுறாங்க..?

தினமணி செய்திச் சேவை

23 மணி நேரங்கள் முன்பு
பில்லா ரீ-ரிலீஸ் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

பில்லா ரீ-ரிலீஸ் டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

28 ஏப்ரல் 2026