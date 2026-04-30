தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 1,600 உயர்வு! வெள்ளி கிலோ ரூ. 10,000 உயர்ந்தது!

சென்னையில் தங்கத்தின் விலை இன்று(ஏப். 30) காலை மாற்றமின்றி இருந்த நிலையில் மாலை சவரனுக்கு ரூ. 1,600 உயர்ந்தது.
கடந்த வாரம் தொடக்கம் முதலே தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து குறைந்து வருகிறது. இடையே ஓரிரு நாள்கள் மட்டும் உயர்ந்தது.
இதையடுத்து, நேற்று முன்தினம் சவரனுக்கு ரூ. 1,040 குறைந்தது. நேற்று(புதன்) சவரனுக்கு ரூ. 1,600 குறைந்து ஒரு சவரன் 1,11,200-க்கு விற்பனையான நிலையில், இன்று காலை தங்கம் விலை மாற்றமின்றி விற்பனையானது.
இந்த நிலையில் இன்று(ஏப் 30, வியாழக்கிழமை) மாலை சவரனுக்கு ரூ. 1,600 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,12,800-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஒரு கிராம் ரூ. 200 உயர்ந்து ரூ. 14,100-க்கும் விற்பனையாகிறது.
வெள்ளி விலையும் இன்று காலை மாற்றமின்றி இருந்த நிலையில் மாலை கிலோவுக்கு ரூ. 10,000 உயர்ந்துள்ளது.
வெள்ளி கிராமுக்கு ரூ. 10 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ. 270-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ. 2.70 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
வீடியோக்கள்
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தினமணி செய்திச் சேவை
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு