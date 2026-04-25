தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 800 உயர்வு! வெள்ளி விலை?

சென்னையில் தங்கம் விலை இன்று(ஏப். 25, சனிக்கிழமை) சவரனுக்கு ரூ. 800 உயர்ந்துள்ளது.
மேற்கு ஆசியப் போர் உள்ளிட்ட சர்வதேச காரணங்களால் தங்கத்தின் மீதான முதலீடு அதிகரித்துள்ளதால் தங்கம் விலை ஏற்றத்திலே இருந்து வருகிறது.
எனினும் கடந்த ஒருவாரமாக கடந்த ஏப். 18 ஆம் தேதி முதல், தங்கம் விலை குறைந்து வந்த நிலையில் இன்று அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது.
இன்று(ஏப். 25) கிராமுக்கு ரூ. 100 உயர்ந்து ரூ. 14,200-க்கும் சவரனுக்கு ரூ. 800 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,13,600-க்கும் விற்பனையாகிறது.
அதேபோல வெள்ளி விலையும் கடந்த சில தினங்களாகக் குறைந்துவந்த நிலையில் இன்று உயர்ந்துள்ளது.
வெள்ளி ஒரு கிராம் ரூ. 5 உயர்ந்து ரூ. 270-க்கும் ஒரு கிலோ கட்டி வெள்ளி ரூ. 2.70 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.
தொடர்புடையது
தங்கம், வெள்ளி விலை குறைந்தது!
தங்கம் - வெள்ளி விலை உயர்வு: எவ்வளவு?
தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 2,720 உயர்வு! வெள்ளி கிலோ ரூ. 10,000 உயர்வு!!
தங்கம் சவரனுக்கு ரூ. 1,360 உயர்வு! வெள்ளி கிலோவுக்கு ரூ. 5,000 உயர்ந்தது!
