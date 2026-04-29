தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 1,200 குறைந்தது! வெள்ளி விலை?

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று(ஏப். 29) சவரனுக்கு ரூ. 1,200 குறைந்தது.
கடந்த வாரம் தொடக்கம் முதலே தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து குறைந்த வண்ணம் இருந்தது. 5 நாள்களில் சவரனுக்கு ரூ. 2,080 குறைந்து வெள்ளிக்கிழமை சவரன் ரூ.1,12,800-க்கு விற்பனையானது.
இதையடுத்து, வாரத்தின் இறுதி நாளான சனிக்கிழமை தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 800 உயர்ந்து ரூ. 1,13,600-க்கு விற்பனையானது.
இந்த வாரத்தின் முதல் நாளான திங்கள்கிழமை, தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 240 உயர்ந்து ரூ. 1,13,840-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.
தொடர்ந்து நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 1,040 குறைந்த நிலையில் இன்று(புதன்) சவரனுக்கு ரூ. 1,200 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,11,600-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஒரு கிராம் ரூ. 150 குறைந்து ரூ. 13,950 -க்கு விற்பனையாகிறது.
வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லை. ஒரு கிராம் ரூ. 265-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ .2.70 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.
