தனுஷ் நடிப்பில் வெளியாக உள்ள படம் 'கர'. ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார் இசையில், தேனி ஈஸ்வர் ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளார். படத்தை வேல்ஸ் ஃபிலிம் இன்டர்நேஷனல் சார்பில் ஐசரி கணேஷ் தயாரித்துள்ளார்.
நாயகியாக மமிதா பைஜுவும், முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் சுராஜ் வெஞ்சரமூடு, ஜெயராம் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.
இந்த நிலையில், 'கர' படத்தின் 2வது சிங்கிள் பாடல் ஆன 'கண்ணம்மா என் கண்ணம்மா' பாடல் வெளியானது. இதற்கு முன்னதாக 'கர' படத்தின் முதல் பாடலான 'வாயா என் கரசாமி' என்ற பாடல் வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈற்றது.
கர படம் வருகிற 30ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ளது.
