பிரியங்கா மோகனின் ‘மேட் இன் கொரியா’ ஓடிடியில் வெளியானது!

பிரியங்கா மோகன் நடித்த ‘மேட் இன் கொரியா’ திரைப்படம் ஓடிடியில் வெளியானது பற்றி...

மேட் இன் கொரியா போஸ்டர்- X
Updated On :12 மார்ச் 2026, 7:49 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகை பிரியங்கா மோகன் நடிப்பில் உருவான மேட் இன் கொரியா திரைப்படம் இன்று ஓடிடியில் வெளியாகியுள்ளது.

நித்தம் ஒரு வானம் படத்தின் இயக்குநர் ரா. கார்த்திக் இயக்கத்தில் உருவான புதிய திரைப்படம் மேட் இன் கொரியா. இதில், நாயகியாக நடிகை பிரியங்கா மோகன் நடித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டின் ஒரு சிறிய கிராமத்தைச் சேர்ந்த பெண், கொரிய கலாசாரத்தின் மீதுள்ள ஈர்ப்பால் தென் கொரியாவிற்குப் பயணம் மேற்கொண்டு, அங்கு அவர் சந்திக்கும் சவால்களை மையப்படுத்தி பீல் குட் பாணியில் இந்தப் படம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

படத்தின் டிரைலர் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்ற நிலையில் படம் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

இந்த நிலையில், மேட் இன் கொரியா திரைப்படம் திரையரங்குகளில் வெளியாகாமல் நேரடியாக நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம், ஹிந்தி ஆகிய மொழிகளில் இன்று வெளியாகியுள்ளது.

