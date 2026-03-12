இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு மேலும் வீழ்ச்சி! ரூ. 92.37 ஆக சரிவு!

இன்றைய வர்த்தக தொடக்கத்தில் அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு ரூ. 92.37 ஆகச் சரிந்தது.
அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் - ஈரான் இடையேயான போரால் உலக நாடுகள் பல்வேறு பொருளாதாரச் சிக்கல்களைச் சந்தித்து வருகின்றன. குறிப்பாக வளைகுடா நாடுகளில் இருந்து இந்தியா உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
கச்சா எண்ணெய் விலை கடந்த மார்ச் 9 ஆம் தேதி அதிகபட்சமாக 115 டாலராக இருந்தது. பின்னர் சரிந்த நிலையில் இன்று(மார்ச் 12) மீண்டும் 100 டாலரைத் தாண்டியுள்ளது.
கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வால் இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு கடும் வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது.
அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு நேற்று வர்த்தக முடிவில் 92.04 ஆக இருந்த நிலையில் இன்றைய வர்த்தக நேர தொடக்கத்தில் மேலும் 33 பைசா குறைந்து 92.37 ஆகச் சரிந்தது.
கடந்த மார்ச் 9 அன்று இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு 92.35 ஆக குறைந்ததே அதிகபட்ச வீழ்ச்சியாக இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வால் உலகளவில் டாலர் மதிப்பு அதிகரித்து வருவதனால் ரூபாயின் மதிப்பு வீழ்ச்சியடைந்து வருகிறது.
கடந்த 2010ல் அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு ரூ. 46.67 ஆகவும் 2020ல் ரூ. 76 ஆகவும் 2025ல் ரூ. 90 ஆகவும் இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வால் இந்திய பங்குச்சந்தைகளும் இன்று கடும் சரிவைச் சந்தித்து வருகின்றன.
உலக நாடுகளின் நலன் கருதி கச்சா எண்ணெய் போக்குவரத்து வழித்தடமான ஹோர்முஸ் ஜலசந்தி நீரிணையை ஈரான் இன்று திறந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
summary
crude oil price rise: Rupee Hits New Low Of 92.37 Against US Dollar
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
டிரெண்டிங்
கச்சா எண்ணெய் விலை சரிவால் மீண்டெழுந்த இந்திய பங்குச் சந்தை!
இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு கடும் வீழ்ச்சி! ரூ. 92.35 ஆகச் சரிவு!!
100 டாலரைத் தாண்டிய கச்சா எண்ணெய் விலை! இந்தியாவுக்கு என்ன பாதிப்பு?
ரஷியாவிடம் கச்சா எண்ணெய் வாங்க இந்தியாவுக்கு அமெரிக்கா அனுமதி!
வீடியோக்கள்
சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Podcast | திருச்சியில் மாநாடுகள்: யாருக்குத் திருப்பம்? | Dinamani | News and Views | Epi - 12
தினமணி வீடியோ செய்தி...