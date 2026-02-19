ஓடிடியில் வெளியானது சத்தா பச்சா!

மலையாள மொழிப்படமான சத்தா பச்சா திரைப்படம் ஓடிடியில் வெளியானது.
இயக்குநர் அத்வைத் நாயர் இயக்கத்தில் வெளியான சத்தா பச்சா திரைப்படத்தில், நடிகர்கள் அசோகன், ரோஷன் மேத்யூ, விஷாக் நாயர் மற்றும் இஷான் சௌகத் ஆகியோர் நடித்துள்ளனர்.
இந்தப் படத்தில் நடிகர் மம்மூட்டி, துல்கர் சல்மான் ஆகியோர் சிறப்புத் தோற்றத்தில் நடித்துள்ளார்கள்.
கடந்த ஜன.22ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியான இந்த்த திரைப்படத்துக்கு நல்ல விமர்சனங்கள் கிடைத்த நிலையில், தமிழ் மொழியிலும் மொழிப்பெயர்ப்பு செய்யப்பட்டு வெளியிடப்பட்டது.
இந்தப் படம் மல்யுத்த விளையாட்டை மையப்படுத்தி அதிரடி - நகைச்சுவைக் கலந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், சத்தா பச்சா திரைப்படம் நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் இன்று( பிப். 19) மலையாளம், ஹிந்தி, தமிழ், தெலுங்கு, கன்னட மொழிகளில் வெளியாகியுள்ளது.
