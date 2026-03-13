விஜய் சேதுபதியின் முத்து என்கிற காட்டான் டிரைலர்!

விஜய் சேதுபதியின் “முத்து என்கிற காட்டான்” இணையத் தொடரின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது...

Updated On :13 மார்ச் 2026, 3:46 pm

நடிகர் விஜய் சேதுபதி நாயகனாக நடிக்கும் “முத்து என்கிற காட்டான்” இணையத் தொடரின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.

நடிகர் விஜய் சேதுபதி - இயக்குநர் மணிகண்டன் கூட்டணியில் உருவாகியுள்ள புதிய இணையத் தொடர் “முத்து என்கிற காட்டான்”.

ஏற்கெனவே, இக்கூட்டணியின் ஆண்டவன் கட்டளை, கடைசி விவசாயி போன்ற திரைப்படங்கள் ரசிகர்களிடையே பெரும் கவனம் பெற்றுள்ளன.

இந்த நிலையில், இயக்குநர்கள் மணிகண்டன் மற்றும் அஜித்குமார் ஆகியோர் இணைந்து இயக்கியுள்ள “முத்து என்கிற காட்டான்” இணையத் தொடரின் டிரைலர் வெள்ளிக்கிழமை (மார்ச் 13) வெளியாகியுள்ளது.

இந்த இணையத் தொடரில், மலையாள நடிகர் இர்ஷாத் அலி, பிரபல பாலிவுட் நடிகர் மிலிண்ட் சோமன், நடிகர்கள் சிங்கம் புலி, வேட்டை முத்துக்குமார், ரிஷா ஜேக்கப்ஸ், விஜே பாரு ஆகியோரும் நடித்துள்ளனர்.

இத்துடன், “முத்து என்கிற காட்டான்” இணையத் தொடர் வரும் மார்ச் 27 அன்று ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகின்றது.

The trailer of the web series “Muthu Engira Kattan” has been released.

Podcast | புதிய கட்சி.. புதிய ஆதரவு.. புதிய உடன்பாடு.. சட்டம் ஒழுங்கு! | News and Views | Epi - 13 |
Prof. K.M. Kader Mohideen Interview | இ.யூ.முஸ்லிம் லீக்கிற்கு 2 இடங்கள் போதுமா ? | IUML | DMK Alliance
Dinamani வார ராசிபலன்! | March 15 முதல் 21 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue
