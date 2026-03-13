தனுஷ் படத்தின் புதிய அப்டேட் வெளியானது!

நடிகர் தனுஷ் நடிப்பில் உருவான கர திரைப்படத்தின் புதிய அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது.
போர்த்தொழில் பட இயக்குநர் விக்னேஷ் ராஜா இயக்கத்தில் தனுஷ் நடித்துள்ள புதிய படம் ‘கர’. 90-களில் நடக்கும் வங்கிக்கொள்ளை கதையாக இப்படம் உருவாகியுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
இதில், நாயகியாக மமிதா பைஜுவும் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் ஜெயராம் உள்ளிட்டோரும் நடித்துள்ளனர்.
வேல்ஸ் நிறுவனம் ஐசரி கணேஷ் தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள இப்படம் வருகிற ஏப்ரல் 30 அன்று வெளியாகவுள்ளது.
இந்தப் படத்தின் முதல் பாடல் நாளை வெளியாகவுள்ளதாக படக்குழு புதிய அப்டேட் வெளியிட்டுள்ளது. ஜிவி பிரகாஷ் குமார் இசையமைத்துள்ளார்.
கர போஸ்டர்
summary
Kara movie new update about first single release
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
டிரெண்டிங்
ஹாய் திரைப்படத்தின் புதிய போஸ்டர்!
கர வெளியீட்டு போஸ்டர்!
பெத்தி இரண்டாவது பாடல்!
கர வெளியீட்டுத் தேதி!
வீடியோக்கள்
Dinamani வார ராசிபலன்! | March 15 முதல் 21 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue
தினமணி வீடியோ செய்தி...
சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK
தினமணி வீடியோ செய்தி...