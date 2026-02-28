Dinamani
கர வெளியீட்டுத் தேதி!

தனுஷின் கர வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிப்பு...

நடிகர் தனுஷ்
Updated On :28 பிப்ரவரி 2026, 10:45 am

நடிகர் தனுஷ் நடிப்பில் உருவான கர திரைப்படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நடிகர் தனுஷ் இயக்குநர் விக்னேஷ் ராஜா கூட்டணியில் உருவான திரைப்படம் கர. 90-களில் நடக்கும் வங்கிக்கொள்ளை கதையாக இப்படம் உருவாகியுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

இதில், நாயகியாக மமிதா பைஜுவும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் ஜெயராம் உள்ளிட்டோரும் நடித்துள்ளனர்.

இந்த நிலையில், இப்படத்தை ஏப்ரல் 30 ஆம் தேதி வெளியிட உள்ளதாக படத்தின் தயாரிப்பாளர் ஐசரி கணேஷ் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார்.

நடிகர் சூர்யாவின் கருப்பு திரைப்படமும் ஏப்ரல் மாதத்தில் வெளியாகலாம் என்றே எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

actor dhanush's kara movie will release on april 30 annouced by producer

