தங்கம், வெள்ளி விலை குறைவு! ஜூலை 17 நிலவரம்!!

சென்னை: ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை வெள்ளிக்கிழமை பவுனுக்கு ரூ.400 குறைந்து, ரூ.1,04,800-க்கு விற்பனையாகிறது.
இந்த வாரம் தொடக்கம் முதலே தங்கம் விலை தொடா்ந்து ஏற்றம், இறக்கமாக இருந்து வருகிறது.
கடந்த ஜூலை 13-இல் பவுனுக்கு ரூ.800 குறைந்து ரூ.1,05,600-க்கும், ஜூலை 14-இல் பவுனுக்கு ரூ.400 குறைந்து ரூ.1,05,200-க்கும் விற்பனையானது.
தொடா்ந்து, ஜூலை 15-இல் பவுனுக்கு ரூ.240 உயா்ந்து ரூ.1,05,440-க்கும், ஜூலை 16-இல் பவுனுக்கு ரூ.240 உயா்ந்து ரூ.1,05,440-க்கு விற்பனையான நிலையில், வெள்ளிக்கிழமை பவுனுக்கு ரூ.400 குறைந்துள்ளது. அதன்படி, கிராமுக்கு ரூ.50 குறைந்து ரூ.13,100-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.400 குறைந்து ரூ.1,04,800-க்கும் விற்பனையாகிறது.
வெள்ளி விலை குறைவு
அதேபோன்று வெள்ளி விலையும் கிராமுக்கு ரூ.5 குறைந்துள்ளது. அதன்படி, கிராம் ரூ.5 குறைந்து ரூ.235-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ.5,000 குறைந்து ரூ.2.35 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.
Today Gold and silver prices drop...
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