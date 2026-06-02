இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம்!

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலையில் மாற்றமில்லாமல் இன்று(ஜூன் 2) விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
சென்னையில் கடந்த சில நாள்களாக தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து ஏற்ற இறக்கமாக இருந்து வருகிறது.
கடந்த மே 30-இல் தங்கம் சவரனுக்கு ரூ. 240 உயர்ந்து ரூ.1,17,040-க்கு விற்பனையானது. தொடர்ந்து, வாரத்தின் முதல் நாளான திங்கள்கிழமை தங்கத்தின் விலை சற்று குறைந்தது.
அதன்படி, கிராமுக்கு ரூ.130 குறைந்து ரூ.14,500-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.1,040 குறைந்து ரூ.1,16,000-க்கும் விற்பனையானது.
இந்த நிலையில், தங்கத்தின் விலையில் இன்று மாற்றமில்லாமல் ஒரு கிராம் ரூ.14,500-க்கும் ஒரு சவரன் ரூ.1,16,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலையில் மாற்றமின்றி கிராம் ரூ. 290-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ. 2.90 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.
Summary
In Chennai, ornamental gold is being sold today (June 2) with no change in price.
