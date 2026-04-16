தங்கம் விலை உயர்வு! இன்றைய நிலவரம்!

தங்கம், வெள்ளி இன்றைய விலை நிலவரம் பற்றி...

தங்கம் விலை - IANS

Updated On :16 ஏப்ரல் 2026, 4:22 am

சென்னை: சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை வியாழக்கிழமை சவரனுக்கு ரூ. 320 அதிகரித்துள்ளது.

இஸ்ரேல் - ஈரான் இடையேயான போர், கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு உள்ளிட்ட பல சர்வதேச காரணங்களால் தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் விலை தொடர்ந்து ஏற்ற, இறக்கத்தில் இருந்து வருகிறது.

இந்த வாரத் தொடக்கத்தில் திங்கள்கிழமை ஒரு சவரன் தங்கம் ரூ. 1,12,480-க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில், செவ்வாய்க்கிழமை ரூ. 1,13,760, புதன்கிழமை ரூ. 1,14,560 எனத் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகின்றது.

இந்த நிலையில், மூன்றாவது நாளாக வியாழக்கிழமையும் ஒரு சவரனுக்கு ரூ. 320 அதிகரித்துள்ளது. ஒரு கிராம் ரூ. 14,360-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ. 114,880-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை மாற்றமின்றி விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஒரு கிராம் ரூ. 275-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2,75,000 ஆகும்.

தொடர்புடையது

தங்கம் விலை உயர்வு: வெள்ளி?

தங்கம் விலை உயர்வு: வெள்ளி?

தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 2,720 உயர்வு! வெள்ளி கிலோ ரூ. 10,000 உயர்வு!!

தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 2,720 உயர்வு! வெள்ளி கிலோ ரூ. 10,000 உயர்வு!!

தங்கம் சவரனுக்கு ரூ. 1,360 உயர்வு! வெள்ளி கிலோவுக்கு ரூ. 5,000 உயர்ந்தது!

தங்கம் சவரனுக்கு ரூ. 1,360 உயர்வு! வெள்ளி கிலோவுக்கு ரூ. 5,000 உயர்ந்தது!

வெள்ளி கிலோ ரூ. 15,000 குறைவு! தங்கம் எவ்வளவு?

வெள்ளி கிலோ ரூ. 15,000 குறைவு! தங்கம் எவ்வளவு?

#ipl2026 | சிங்க நடைபோடும் சிஎஸ்கே: அடுத்து சன்ரைசர்ஸ்தான்! | Chennai Super Kings | Noor Ahmed |
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | சிங்க நடைபோடும் சிஎஸ்கே: அடுத்து சன்ரைசர்ஸ்தான்! | Chennai Super Kings | Noor Ahmed |

15 மணி நேரங்கள் முன்பு
தொகுதி மறுவரையறையில் யார் சொல்வது உண்மை ? | Delimitation | MK Stalin | Annamalai | BJP | DMK
தொகுதி மறுவரையறையில் யார் சொல்வது உண்மை ? | Delimitation | MK Stalin | Annamalai | BJP | DMK

தினமணி செய்திச் சேவை

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
தொகுதி மறுவரையறையை எதிர்த்து நாளை தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி ஏற்றும் போராட்டம்!
தொகுதி மறுவரையறையை எதிர்த்து நாளை தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி ஏற்றும் போராட்டம்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

21 மணி நேரங்கள் முன்பு
ராத்து ராசன் பாடல்!
ராத்து ராசன் பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

14 ஏப்ரல் 2026