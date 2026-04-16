தங்கம் விலை உயர்வு! இன்றைய நிலவரம்!

சென்னை: சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை வியாழக்கிழமை சவரனுக்கு ரூ. 320 அதிகரித்துள்ளது.
இஸ்ரேல் - ஈரான் இடையேயான போர், கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு உள்ளிட்ட பல சர்வதேச காரணங்களால் தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் விலை தொடர்ந்து ஏற்ற, இறக்கத்தில் இருந்து வருகிறது.
இந்த வாரத் தொடக்கத்தில் திங்கள்கிழமை ஒரு சவரன் தங்கம் ரூ. 1,12,480-க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில், செவ்வாய்க்கிழமை ரூ. 1,13,760, புதன்கிழமை ரூ. 1,14,560 எனத் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகின்றது.
இந்த நிலையில், மூன்றாவது நாளாக வியாழக்கிழமையும் ஒரு சவரனுக்கு ரூ. 320 அதிகரித்துள்ளது. ஒரு கிராம் ரூ. 14,360-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ. 114,880-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை மாற்றமின்றி விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஒரு கிராம் ரூ. 275-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2,75,000 ஆகும்.
