Dinamani
கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு! இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு கடும் வீழ்ச்சி!

கோப்புப் படம் - IANS

Updated On :6 மே 2026, 10:08 am IST

அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு ரூ. 95.04 ஆக கடும் வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது.

அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் - ஈரான் இடையேயான போர், கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு, உலகப் பொருளாதாரம் உள்ளிட்ட காரணங்களால் இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு அவ்வப்போது வீழ்ச்சியடைந்து வருகிறது.

இந்நிலையில் இன்று(புதன்கிழமை) வர்த்தக நேர தொடக்கத்தில் அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு ரூ. 95.04 ஆக சரிந்துள்ளது.

நேற்று இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு 95.43 என்ற அளவில் சரிந்த நிலையில் இன்று 24 பைசா உயர்ந்து 95.04 ஆக உள்ளது.

கச்சா எண்ணெய் ஒரு பீப்பாய் 108 டாலராக உயர்ந்துள்ளது.

இந்தியாவில் 85% எரிசக்தி, பிற நாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது.

Rupee opens 24 paise higher at 95.04 against US dollar

டாலருக்கு நிகரான இந்திய மதிப்பு ரூ. 95-ஐ கடந்தது!

