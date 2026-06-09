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பிளாஸ்ட் வசூல் அறிவிப்பு!

பிளாஸ்ட் வசூல் குறித்து....

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Updated On :9 ஜூன் 2026, 4:23 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

பிளாஸ்ட் திரைப்படத்தின் வசூல் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அறிமுக இயக்குநர் சுபாஷ் கே ராஜ் இயக்கத்தில் ஆக்சன் பாணி திரைப்படமாக உருவான பிளாஸ்ட் கடந்த மே 28 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.

நடிகர்கள் அர்ஜுன், அபிராமி, ப்ரீத்தி முகுந்தன் உள்ளிட்டோர் நடித்த இப்படத்திற்கு சிறப்பான வரவேற்பு கிடைத்ததால் அடுத்தடுத்த நாள்களில் டிக்கெட் விற்பனைகளும் அதிகரித்தன.

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தற்போது, இப்படம் உலகளவில் ரூ. 58 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்துள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏஜிஎஸ் தயாரிப்பில் வெளியான இப்படம் நல்ல வசூலைப் பெற்றிருப்பதால் படக்குழுவினர் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

The box office collection of the movie Blast has been officially announced.

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