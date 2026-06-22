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ப்ரீத்தி முகுந்தன் நடித்த பிளாஸ்ட் ஓடிடி தேதி அறிவிப்பு!

பிளாஸ்ட் ஓடிடி தேதி..

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நடிகர்கள் அர்ஜுன், அபிராமி, ப்ரீத்தி முகுந்தன்

Updated On :22 ஜூன் 2026, 1:29 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர்கள் அர்ஜுன், ப்ரீத்தி முகுந்தன் நடிப்பில் வெளியான பிளாஸ்ட் திரைப்படத்தின் ஓடிடி தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அறிமுக இயக்குநர் சுபாஷ் கே ராஜ் இயக்கத்தில் ஆக்சன் பாணியில் எடுக்கப்பட்ட பிளாஸ்ட் திரைப்படம், கடந்த மே 28 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.

முழுமையான ஆக்சன் திரைப்படமாக உருவான இந்தப் படத்தில், கராத்தே தெரிந்த அர்ஜுன் குடும்பம் எப்படி வில்லன்களுடன் மோதுகிறார்கள் என்பதை மையப்படுத்தி விறுவிறுப்புடன் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

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நடிகர்கள் அர்ஜுன், அபிராமி, ப்ரீத்தி முகுந்தன் உள்ளிட்டோர் நடித்த இப்படத்திற்கு சிறப்பான வரவேற்பு கிடைத்ததால் அடுத்தடுத்த நாள்களில் டிக்கெட் விற்பனைகளும் அதிகரித்தன. இதனால், ஏஜிஎஸ் தயாரிப்பில் உருவான பிளாஸ்ட் திரைப்படம் உலகளவில் ரூ. 70 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்தது. இந்த நிலையில், இப்படம் வருகிற ஜூன் 25 ஆம் தேதி நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடியில் தமிழ் உள்பட பான் இந்திய மொழிகளில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

The OTT release date for the movie Blast starring Arjun and Preethi Mukundan, has been announced.

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