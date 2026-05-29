வரவேற்பைப் பெறும் அர்ஜுனின் பிளாஸ்ட்..! முதல் நாள் வசூல் எவ்வளவு?

நடிகர் அர்ஜுன் நடித்துள்ள பிளாஸ்ட் படத்தின் வசூல் குறித்து...

பிளாஸ்ட் படத்தின் போஸ்டர். - படம்: எக்ஸ் / ஏஜிஎஸ்

Updated On :29 மே 2026, 2:04 pm IST

நடிகர் அர்ஜுன் நடித்துள்ள பிளாஸ்ட் படத்தின் முதல் நாள் வசூல் ரூ.1.15 கோடி என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது. படத்துக்கு நேர்மறையான விமர்சனங்கள் அதிகரித்து வரும் நிலையில் அடுத்த சில நாள்களில் கூடுதல் வசூலைப் பெறுமென கணிக்கப்படுகிறது.

நடிகர் அர்ஜுன், நடிகைகள் அபிராமி, ப்ரீத்தி முகுந்தன் நடிப்பில் உருவான பிளாஸ்ட் திரைப்படம் நேற்று (மே.29) திரையரங்குகளில் வெளியாகியது.

பிரதீப் ரங்கநாதனின் உதவி இயக்குநராக இருந்த சுபாஷ் கே ராஜ் அறிமுக இயக்குநராக இந்தப் படத்தை இயக்கியுள்ளார். கராத்தே கற்றுத்தேந்த குடும்பப் பின்னணியில் உருவாகியுள்ள இந்தப் படம் மிகுந்த சுவாரசியமாக உருவாகியுள்ளது.

இந்தப் படத்தில் விவேக் பிரசன்னா, ஜான் கோக்கென், அர்ஜுன் சிதம்பரம், பவன், திலீபன் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளார்கள்.

கேஜிஎஃப் படத்தின் இசையமைப்பாளர் ரவி பஸ்ரூர் இசையில் படத்தின் பின்னணி இசை பாராட்டப்பட்டு வருகிறது.

ஏஜிஎஸ் என்டர்டெயின்மென்ட்ஸ் தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள இந்தப் படம் திரையரங்க வெளியீட்டிற்குப் பிறகு, நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடியில் வெளியாகும் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

Blast box office day 1: Arjun's 'Blast' Receives a Warm Reception! What Are the Day 1 Box Office Collections?

