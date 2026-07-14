டாம் குரூஸ் நடித்த டிக்கர் திரைப்பட டிரைலர்!

நடிகர் டாம் குரூஸ் நடிப்பில் உருவான டிக்கர் திரைப்படத்தின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.
ஆஸ்கர் வென்ற சிறந்த இயக்குநரான அலெஜான்ட்ரோ இனாரித்து இயக்கத்தில் நடிகர் டாம் குரூஸ் நடித்து முடித்த திரைப்படம் டிக்கர் (digger). இதில், வயதான முதலீட்டாளர் தோற்றத்தில் டாம் குரூஸ் நடித்துள்ளார்.
ஆக்ஷன் கதைகளுக்குப் பெயர் போன டாம் குரூஸ் 13 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இப்படம் மூலம் ஆக்ஷன் அல்லாத ஓர் திரைப்படத்தில் நடித்துள்ளார்.
அக்டோபர் 2 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ள இப்படத்தின் டிரைலரை தற்போது வெளியிட்டுள்ளனர். இதில் இடம்பெற்ற காட்சிகள் கவனம் ஈர்த்து வருகின்றன. இப்படத்தை உலகம் முழுவதும் வார்னர் புரோஸ் நிறுவனம் வெளியிடுகிறது.
The trailer of Tom Cruise starrer digger is out.
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