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சூரியின் மண்டாடி பட டீசர் வெளியீடு!

சூரி நடித்துள்ள மண்டாடி படத்தின் டீசர் இன்று வெளியானது.

சூரி

Published On :25 ஆகஸ்ட் 2026, 8:06 pm IST

நடிகர் சூரி நடிப்பில் உருவான மண்டாடி திரைப்படத்தின் டீசர் இன்று வெளியானது.

தமிழ்த் திரையுலகின் முன்னணி நகைச்சுவை நடிகர்களுள் ஒருவராக இருந்த நடிகர் சூரி, வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் உருவான ’விடுதலை’ படத்தின் மூலம் நாயகனாக அறிமுகமானார்.

இப்படத்தில், சூரியின் நடிப்பு பாராட்டுகளைப் பெற்றது. தொடர்ந்து அவர் நாயகனாக நடித்த கொட்டுக்காளி, கருடன், மாமன் ஆகிய திரைப்படங்களும் கவனம் பெற்றன.

இதனைத் தொடர்ந்து, சூரி மீண்டும் நாயகனாக நடித்துள்ள புதிய திரைப்படம் ’மண்டாடி’. இயக்குநர் மதிமாறன் புகழேந்தி இயக்கியுள்ளார். இப்படத்தில் சுஹாஸ், மஹிமா நம்பியார், சத்யராஜ், மிதுன் ஜெய் சங்கர் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர்.

நாகை பகுதி மீனவர்களின் வாழ்வியலையும் அங்கு நடைபெறும் படகுப் போட்டிகளையும் மையமாகக் கொண்டு இப்படம் உருவாகியுள்ளது.

இப்படத்துக்கு ஜி.வி. பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ளார். சமீபத்தில் வெளியான இரு பாடல்களும் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றன.

இந்த நிலையில், மண்டாடி படத்தின் டீசர் இன்று வெளியாகியுள்ளது. இந்தப் படம் வருகிற செப். 10 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது.

Summary

Teaser of the movie Mandaadi starring Soori released today

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