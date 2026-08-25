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டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு 24 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.46 ஆக நிறைவு!

இன்றைய அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகராக ரூபாயின் மதிப்பு 24 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.46 ஆக நிறைவு.

இந்திய ரூபாய்

Published On :14 வினாடிகள் முன்பு

மும்பை: உள்நாட்டுச் சந்தையில் ஏற்பட்ட சாதகமான போக்கும், டாலரின் பலவீனம் மற்றும் கச்சா எண்ணெய் விலை குறைவு ஆகியவற்றின் காரணமாக, இன்றைய அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகராக ரூபாயின் மதிப்பு 24 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.46 ஆக நிறைவடைந்தது.

வட்டி விகித உயர்வுக்கான வாய்ப்புகள் குறைந்து வருவதால் டாலரில் ஏற்பட்டுள்ள ஒட்டுமொத்த பலவீனம், குறைந்த அளவுகளில் ரூபாயின் மதிப்பிற்கு ஆதரவளிக்கக்கூடும் என்று அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகர்கள் தெரிவித்தனர்.

இன்றைய வர்த்தகத்தில், ரூபாய் மதிப்பு பெரும்பாலும் ரூ. 95.50 முதல் ரூ. 96.00 என்ற வரம்பிற்குள்ளேயே நீடித்தது. கச்சா எண்ணெய் விலை மற்றும் ரிசர்வ் வங்கியின் தலையீடு ஆகியவை குறுகிய காலத்தில் இதன் போக்கை நிர்ணயிக்கும் முக்கிய காரணிகளாகத் தொடரும்.

அந்நியச் செலாவணி சந்தையில், ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 95.74 என்ற அளவில் வர்த்தகத்தைத் தொடங்கியது. பிறகு ரூபாய் மதிப்பு அதிகபட்சமாக ரூ. 95.40 ஐ தொட்டது. இறுதியில், முந்தைய நாள் நிறைவு விலையை விட 24 காசுகள் உயர்ந்து, ரூ. 95.46 ஆக நிறைவடைந்தது.

நேற்று டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு 1 காசு உயர்ந்து ரூ. 95.70 ஆக நிறைவடைந்தது.

Summary

The rupee pared initial losses and settled for the day higher by 24 paise at 95.46 against the dollar on Tuesday.

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