நிர்மல்குமார் கலந்துகொண்ட மதுரை அரசு சட்டக் கல்லூரி பட்டமளிப்பு விழாவில் மின்வெட்டு!
மின் துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார் கலந்துகொண்ட மதுரை அரசு சட்டக்கல்லூரி பட்டமளிப்பு விழாவில் மின்வெட்டு...
மின் துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார் கலந்துகொண்ட விழாவில் மின்வெட்டு... - X
மின் துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார் கலந்துகொண்ட மதுரை அரசு சட்டக்கல்லூரி பட்டமளிப்பு விழாவில் மின்வெட்டு ஏற்பட்டது,
தமிழகத்தில் பல்வேறு இடங்களில் தொடர்ச்சியாக மின்வெட்டு ஏற்பட்டு வருவது மக்களிடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சென்னையில் உள்ள மின் வாரிய தலைமை அலுவலகத்தில் முதல்வர் விஜய் இதுதொடர்பாக சமீபத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்டார். எனினும், தமிழகத்தில் மின்வெட்டு பிரச்னை தொடர்கிறது. அமைச்சர்கள் கலந்துகொள்ளும் நிகழ்வுகளிலும் மின்வெட்டு ஏற்படுவது குறித்து பலரும் பேசி வருகின்றனர்.
தமிழகத்தில் மின்வெட்டு பிரச்னை சரிசெய்யப்பட்டு வருவதாகவும் 3 மாதங்களில் முழுமையாக சரிசெய்யப்படும் என்றும் இன்று அமைச்சர் நிர்மல்குமார் ஒரு பேட்டியில் தெரிவித்திருந்தார்.
இந்நிலையில் இன்று மதுரை அரசு சட்டக் கல்லூரி பட்டமளிப்பு விழாவில் சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி ஜெகதீஷ் சந்திரா பேசிக் கொண்டிருக்கையில் மின்வெட்டு ஏற்பட்டது.
இந்த நிகழ்வில் மின்துறை அமைச்சர் நிர்மல்குமாரும் கலந்துகொண்டார். மின்வெட்டின்போது அவரும் மேடையில் இருந்தார்.
மின்துறை அமைச்சர் கலந்துகொண்ட விழாவிலே மின்வெட்டு ஏற்பட்டுள்ளது பற்றி பலரும் சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.
Summary
Power cut at the Madurai Govt Law College convocation ceremony attended by Nirmalkumar
ஜெம் வீரமணி வழக்கில் பல காவல் அதிகாரிகளுக்கு தொடர்பு! 3 மாதங்களில் மின்வெட்டு சரியாகும்! நிர்மல்குமார்
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.