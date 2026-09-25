என்னில் ரீங்காரம் நீ... ராமாயணா தமிழ்ப் பாடல்!
ராமாயணா தமிழ்ப் பாடல் வெளியானது...
ராமாயணா திரைப்படத்தில் இடம்பெற்ற முதல் பாடல் தமிழில் வெளியாகியுள்ளது.
நடிகர்கள் ரன்பீர் கபூர், சாய் பல்லவி, யாஷ் நடிப்பில் ‘ராமாயணா’ திரைப்படத்தின் முதல் பாகத்திற்கான டிரைலர் சில நாள்களுக்கு முன் வெளியிடப்பட்டது. இயக்குநர் நிதேஷ் திவாரி இயக்கத்தில் உருவாகும் படமாக அறிவிக்கப்பட்ட போது இருந்த எதிர்பார்ப்பு டிரைலருக்கு பின் எகிறியுள்ளது.
இந்த டிரைலர் யூடியூப் உள்பட அனைத்து சமூக ஊடகங்கள் வாயிலாக 100 கோடி (1 பில்லியன்) பார்வைகளைக் கடந்ததாகத் தயாரிப்பு நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இதில், ஹிந்தி டிரைலர் மட்டும் யூடியூபில் 10 கோடி பார்வைகளைக் கடந்து அசத்தியுள்ளது.
பான் திரைப்படமான ராமாயணா இந்திய சினிமாவிலேயே அதிகம் பார்க்கப்பட்ட டிரைலர் என்கிற சாதனையைப் புரிந்துள்ளது.
இந்த நிலையில், இப்படத்தின் முதல் பாடலான ஜெய் ஜெய் ராம் பாடலின் தமிழ் வடிவம் வெளியாகியுள்ளது. ஏ. ஆர். ரஹ்மான் இசையமைப்பில் கார்த்திக் நேத்தா எழுதிய இப்பாடலைச் சின்மயி பாடியுள்ளார்.
The first song from the movie Ramayana has been released in Tamil.
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