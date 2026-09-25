The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
பாலில் தயாரிக்கப்படாவிட்டால் பனீர் என பெயரிடக் கூடாது, அவ்வளவுதான்! வைரலாகும் வரைவு விதிமுறைதில்லி சிறுமி கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை! காவலர்கள் போல நடித்த குற்றவாளிகள்போல் வால்ட் தமிழக வீராங்கனைக்கு வெண்கலம்!ஜெம் வீரமணியின் நீதிமன்றக் காவல் நீட்டிப்புஞானேஷ் குமார் உருவ பொம்மை எரிப்பு! ஆசிய விளையாட்டில் குண்டு எறிதலில் வெண்கலம்!

என்னில் ரீங்காரம் நீ... ராமாயணா தமிழ்ப் பாடல்!

ராமாயணா தமிழ்ப் பாடல் வெளியானது...

Published On :

ராமாயணா திரைப்படத்தில் இடம்பெற்ற முதல் பாடல் தமிழில் வெளியாகியுள்ளது.

நடிகர்கள் ரன்பீர் கபூர், சாய் பல்லவி, யாஷ் நடிப்பில் ‘ராமாயணா’ திரைப்படத்தின் முதல் பாகத்திற்கான டிரைலர் சில நாள்களுக்கு முன் வெளியிடப்பட்டது. இயக்குநர் நிதேஷ் திவாரி இயக்கத்தில் உருவாகும் படமாக அறிவிக்கப்பட்ட போது இருந்த எதிர்பார்ப்பு டிரைலருக்கு பின் எகிறியுள்ளது.

இந்த டிரைலர் யூடியூப் உள்பட அனைத்து சமூக ஊடகங்கள் வாயிலாக 100 கோடி (1 பில்லியன்) பார்வைகளைக் கடந்ததாகத் தயாரிப்பு நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இதில், ஹிந்தி டிரைலர் மட்டும் யூடியூபில் 10 கோடி பார்வைகளைக் கடந்து அசத்தியுள்ளது.

பான் திரைப்படமான ராமாயணா இந்திய சினிமாவிலேயே அதிகம் பார்க்கப்பட்ட டிரைலர் என்கிற சாதனையைப் புரிந்துள்ளது.

இந்த நிலையில், இப்படத்தின் முதல் பாடலான ஜெய் ஜெய் ராம் பாடலின் தமிழ் வடிவம் வெளியாகியுள்ளது. ஏ. ஆர். ரஹ்மான் இசையமைப்பில் கார்த்திக் நேத்தா எழுதிய இப்பாடலைச் சின்மயி பாடியுள்ளார்.

The first song from the movie Ramayana has been released in Tamil.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ஒன் மூன்... ஜெயிலர் - 2 இரண்டாவது பாடல்!

ஒன் மூன்... ஜெயிலர் - 2 இரண்டாவது பாடல்!

கிஷன் தாஸ் நடிக்கும் சீ யூ படத்தின் பாடல் வெளியீடு!

கிஷன் தாஸ் நடிக்கும் சீ யூ படத்தின் பாடல் வெளியீடு!

இந்திய சினிமாவில் முதல் முறை... 100 கோடி பார்வைகளைக் கடந்த ராமாயணா டிரைலர்!

இந்திய சினிமாவில் முதல் முறை... 100 கோடி பார்வைகளைக் கடந்த ராமாயணா டிரைலர்!

35 கோடி பார்வைகளைக் கடந்த ராமாயணா டிரைலர்!

35 கோடி பார்வைகளைக் கடந்த ராமாயணா டிரைலர்!

விடியோக்கள்

ஜெம். வீரமணி வழக்கில் என் பெயர்..? ஜான் பாண்டியன் அளித்த விளக்கம்!

ஜெம். வீரமணி வழக்கில் என் பெயர்..? ஜான் பாண்டியன் அளித்த விளக்கம்!

Meesaya Murukku 2 public review | Hiphop Thamizha Adhi | Ketika Sharma | Chaithra

Meesaya Murukku 2 public review | Hiphop Thamizha Adhi | Ketika Sharma | Chaithra