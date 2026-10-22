ஆர்யாவின் ஹலோ காதல் - முதல் பாடல் அறிவிப்பு!
ஆர்யா நடிக்கும் ஹலோ காதல் படத்தின் முதல் பாடல் அறிவிப்பு வெளியானது.
ஆர்யா - நிகிலா விமல்
ஆர்யா நடிக்கும் ஹலோ காதல் படத்தின் முதல் பாடல் அறிவிப்பு வெளியானது.
நடிகர் ஆர்யா நடிப்பில் இறுதியாக வெளியான மிஸ்டர் எக்ஸ் திரைப்படம் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்று வணிக ரீதியாக தோல்விப்படமானது.
தற்போது, பா. இரஞ்சித்தின் வேட்டுவம் திரைப்படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். வேட்டுவம் இந்தாண்டு இறுதியில் திரைக்கு வருமென எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இதனைத் தொடர்ந்து, இயக்குநர் ஜீவா சங்கர் இயக்கத்தில் ’ஹலோ காதல்’ என்ற படத்தில் ஆர்யா நடித்துள்ளார்.
ஆர்யாவின் 40-வது திரைப்படமான இதில் நாயகிகளாக நடிகைகள் நிகிலா விமலும் வைஷ்ணவி சைதன்யாவும் நடித்துள்ளனர்.
காதல் கதைக்களத்தில் உருவாகும் இப்படத்தின் முதல் பாடல் அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. கண்ணும் கண்ணும் என்கிற இப்பாடல் நாளை வெளியாகின்றது.
இப்படத்தின் அறிமுக டீசர் சில நாள்களுக்கு முன் வெளியாகி வரவேற்பைப் பெற்றது. ஹலோ காதல் திரைப்படம் வருகிற டிச. 4 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது.
Summary
Arya's Hello kaadhal- First Song Announcement!
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