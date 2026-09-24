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ஜெம் வீரமணி வழக்கு: 3 நாள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க மத்திய குற்றப்பிரிவு மனு!

ஜெம் வீரமணி வழக்கில் 3 நாள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க மத்திய குற்றப்பிரிவு சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளதைப் பற்றி...

ஜெம் வீரமணி

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ஜெம் வீரமணி மீதான போக்சோ வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட சாந்தி மற்றும் மகேந்திர சிம்ஹம் ஆகியோரை மூன்று நாள் காவல்துறை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க கோரி சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யபட்டுள்ளது.

சிறுமிகளிடம் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்ட குற்றம்சாட்டப்படும் ஜெம் கிரானைட் தொழிலதிபர் வீரமணி மற்றும் அவருக்கு உடந்தையாக இருந்த சாந்தி, மகேந்திர சிம்ஹம், வீரமணியின் உதவியாளர் கணேசன் ஆகியோர் மீது மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் வழக்குப் பதிவு செய்து கைது செய்துள்ளனர்.

இந்த வழக்கில் சாந்தி மற்றும் மகேந்திர சிம்ஹம் இருவருரையும் மூன்று நாள்கள் தங்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்கக் கோரி சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறை தரப்பில் சென்னை போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளனர்.

அந்த மனுவில் ஏற்கனவே இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு காவல் எடுத்து விசாரித்த ஜெம் வீரமணி அளித்த தகவலின் பெயரில் இவர்கள் இருவரிடமும் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்றும், இன்னும் எத்தனை சிறுமிகள் இதில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். எவ்வளவு நாள்களாக குற்றம் நடந்தது. வேறு யார் யாருக்கு எல்லாம் தொடர்பு என்பது குறித்து முழுமையாக விசாரிக்க வேண்டும்.

எனவே இருவரையும் மூன்று நாள்கள் தங்களின் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி வழங்க வேண்டும் என காவல்துறை தரப்பில் தாக்கல் செய்த மனுவில் தெரிவிக்கபட்டுள்ளது.

இந்த மனு நீதிபதி பத்மா முன்பு இன்றுமாலை விசாரணைக்கு வரும் என தெரிகிறது. இதனையடுத்து சாந்தி மற்றும் மகேந்திர சிம்ஹம் இருவரையும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தவுள்ளனர்.

Summary

A petition has been filed in the special court seeking three days of police custody for Shanthi and Mahendra Simham, who were arrested in connection with the POCSO case involving Gem Veeramani.

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