The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
அரசு ஊழியர்களுக்கு நாளையே சம்பளம்! வங்கிகள் வேலை நிறுத்தம் எதிரொலி! திருவள்ளூர் அரசுப் பள்ளி காலை உணவில் பல்லி: 40 மாணவர்களுக்கு சிகிச்சைமதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் தவெகவுக்கு ஆதரவு! ஜி.கே. வாசன்பாஜக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலைக்கு எதிரான வழக்கு ரத்து!இடைத்தேர்தல்: ராஜிநாமா செய்தவர்கள் போட்டியிட தடை கோரிய வழக்கு தள்ளுபடி!செப். 26 முதல் காலாண்டு விடுமுறை! சிறப்பு வகுப்புகளுக்கு தடை! தமிழக அரசுஇடைத்தேர்தலில் தவெக பணப்பட்டுவாடா! தேர்தல் ஆணையத்தில் அதிமுக புகார்!அமெரிக்காவில் சீன அதிபர்: விமான நிலையம் சென்று வரவேற்றார் டிரம்ப்!ஆயுஷ்மான் பாரத் காப்பீட்டுத் திட்டத்தால் மக்களின் மருத்துவச் செலவு குறைந்தது- பிரதமா் மோடிஐ.நா.வில் மீண்டும் காஷ்மீா் பிரச்னையை எழுப்பிய துருக்கி அதிபா் டெங்கு தடுக்க பள்ளிகளில் தொடா் தூய்மைப் பணிகள்: கல்வித் துறை உத்தரவு காஷ்மீா் குறித்து இஸ்லாமிய நாடுகள் கருத்து: இந்தியா நிராகரிப்பு தடை செய்யப்பட்ட பொருள்கள் விற்பனை- அமேசான் உள்ளிட்ட இணையவழி வா்த்தக நிறுவனங்கள் மீது நடவடிக்கை கர்நாடகம்: ஆளும் காங்கிரஸ் கட்சி எம்எல்ஏ திடீர் ராஜிநாமா; தொகுதியை வறட்சிப் பகுதியாக அறிவிக்காததால் அதிருப்தி தோ்தல் ஆணையா்கள் கருத்து மோதலா? ஆணையம் விளக்கம்

பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம்! அரசாணையை ரத்து செய்ய முதல்வர் விஜய் உத்தரவு?

பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்கும் அரசாணையை ரத்து செய்ய முதல்வர் விஜய் உத்தரவிட்டிருப்பதாகத் தகவல்...

முதல்வர் விஜய் - தலைமைச் செயலகம்

Published On :

சென்னை பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைப்பதற்காக அரசு வெளியிட்ட அரசாணையை முதல்வர் ஜோசப் விஜய் ரத்து செய்ய உத்தரவிட்டிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

மீனவர்கள் மற்றும் அரசியல் கட்சிகளின் கடும் எதிர்ப்பினைத் தொடர்ந்து ஏற்கெனவே, பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைப்பது என்ற முடிவை மறுபரிசீலனை செய்து வரும் தமிழக அரசு, அது தொடர்பாக வெளியிட்ட அரசாணையையும் ரத்து செய்ய உத்தரவிட்டிருப்பதாக உறுதி செய்யப்படாத தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

விரைவில், இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

தமிழ்நாட்டில், புதிய தலைமைச் செயலகம் ரூ.1200 கோடியில் 25.55 ஏக்கர் பரப்பளவில் அமைக்கப்படும் என பேரவையில், முதல்வர் விஜய் அறிவித்திருந்தார். இதற்காக சென்னை மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் நிலம் பரிசீலனை செய்யப்பட்டு, பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.

இதன் தொடர்ச்சியாக செப்டம்பர் 8ஆம் தேதி தமிழக அரசு அரசாணையையும் வெளியிட்டிருந்தது.

ஆனால், தலைமைச் செயலகம் அமைக்க தேர்வு செய்யப்பட்ட இடம், மீனவர்கள் படகுகளை நிறுத்துமிடம், வலைகளை உலர்த்தும் இடம் என்பதால், தங்களது வாழ்வாதாரமே பறிபோகும் என மீனவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

மேலும், இயற்கை சீற்றங்களால் அபாயம் ஏற்படும் பகுதி, ஏற்கெனவே போக்குவரத்து நெரிசல் மிகுந்த இடம் என்பதால் மாற்று இடத்தைத் தேர்வு செய்யுமாறு பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளும் எதிர்ப்பு தெரிவித்திருந்தனர்.

இந்த எதிர்ப்புகள் குறித்து பதிலளித்த பொதுப் பணி மற்றும் விளையாட்டுத் துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, பட்டினப்பாக்கத்தில் தலைமைச் செயலகம் அமைப்பது குறித்து முதல்வர் விஜய் இறுதி முடிவு எடுக்கவில்லை என்று பதிலளித்திருந்ததும் பேசுபொருளானது. முதல்வர் இறுதி முடிவு செய்யாமலேயே அரசாணை வெளியிடப்பட்டதா? என்ற கேள்வியும் எழுந்தது.

தொடர்ச்சியான விமர்சனங்கள் மற்றும் போராட்டங்களுக்கு இடையே பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்கப்படும் என்று வெளியிடப்பட்ட அரசாணையை ரத்து செய்யவும், புதிய இடத்தை தேர்வு செய்து அந்த விவரத்துடன் புதிய அரசாணை வெளியிடவும் முடிவு செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.

லண்டனில் இருந்து திரும்பிய தமிழக முதல்வர் விஜய், அமைச்சர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளுடன் நடத்திய ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்கும் முடிவை மறுபரிசீலனை செய்வது குறித்தும், கிழக்குக் கடற்கரைச் சாலையில் திருவிடந்தை கோயிலுக்கு அருகே ஒரு சில பகுதிகளை ஆய்வு செய்யவும் முடிவெடுக்கப்பட்டதாக தவலறிந்த வட்டாரங்கள் மூலம் தகவல்கள் வெளியாகின.

ஆனால், தற்போது, சில ஊடகங்களில், சென்னையின் முக்கிய இடமான பல்லவன் இல்லத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைப்பது குறித்து பரிசீலனை நடந்து வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது. ஆனால், இதெல்லாமுமே தகவல்கள்தானே தவிர, எந்தத் தகவலும் உறுதி செய்யப்படவில்லை.

பட்டினப்பாக்கத்துக்கு எதிர்ப்பு ஏன்?

புதிய தலைமைச் செயலகம் கட்டப்பட வேண்டும் என்பதில் யாருக்கும் மாற்றுக் கருத்தில்லை. ஆனால், தமிழ்நாட்டின் நிதிநிலையை ஓரளவு சரி செய்த பிறகு தலைமைச் செயலகம் கட்டலாமே என்பதுதான் ஒரு சாரார் கருத்து.

மேலும், பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் கட்டப்படும்பட்சத்தில் அப்பகுதியில் மிகப்பெரிய அளவில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படும். அந்தப் பகுதியில் புகழ்பெற்ற சாந்தோம் தேவாலயம், பள்ளிக் கூடங்கள், பத்திரப் பதிவுத் துறைத் தலைவா் அலுவலகம் உள்ளிட்ட மக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்கள் உள்ளன. ஏற்கனவே, கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் மிகுந்த இந்தப் பகுதியில், இவற்றுடன் புதிய தலைமைச் செயலகமும் அமைக்கப்பட்டால் அப்பகுதியில் சமாளிக்க முடியாத அளவுக்கு நெரிசல் ஏற்படும்.

சுனாமி, வெள்ளம் போன்ற பேரிடர் காலங்களில் பெரும் பிரச்னையை சந்திக்கும் நிலை ஏற்படும் என பல்வேறு தரப்பினரும் வலியுறுத்தியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

மீனவர்களின் போராட்ட அறிவிப்பால் பதற்றம்: தமிழக அரசு பிடிவாதம் காட்டுவது ஏன்? - அன்புமணி கேள்வி!

மீனவர்களின் போராட்ட அறிவிப்பால் பதற்றம்: தமிழக அரசு பிடிவாதம் காட்டுவது ஏன்? - அன்புமணி கேள்வி!

புதிய தலைமைச் செயலகத்துக்கு எதிர்ப்பு! செப்.29-இல் மீனவர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்!

புதிய தலைமைச் செயலகத்துக்கு எதிர்ப்பு! செப்.29-இல் மீனவர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்!

பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் கட்டும் திட்டத்துக்கு தடை கோரி வழக்கு!

பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் கட்டும் திட்டத்துக்கு தடை கோரி வழக்கு!

பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் கட்ட விடமாட்டோம்: சீமான்

பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் கட்ட விடமாட்டோம்: சீமான்

விடியோக்கள்

”திமுக - அதிமுக இணைந்து ஒரே வேட்பாளர்!” அமைச்சர் நிர்மல் குமார் | TVK | DMK | ADMK

”திமுக - அதிமுக இணைந்து ஒரே வேட்பாளர்!” அமைச்சர் நிர்மல் குமார் | TVK | DMK | ADMK

5 வருஷம் தூக்கம் இல்லை...ஆனா ? | Vanniaperumal IPS Interview | PART -1 | UPSC | Civil Service

5 வருஷம் தூக்கம் இல்லை...ஆனா ? | Vanniaperumal IPS Interview | PART -1 | UPSC | Civil Service

FOLLOW US

ON GOOGLE DISCOVER