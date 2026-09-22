புதிய தலைமைச் செயலகத்துக்கு எதிர்ப்பு! செப்.29-இல் மீனவர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்!
புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்கும் அரசாணையை ரத்து செய்யக்கோரி வரும் செப். 29 ஆம் தேதி மீனவர்கள் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தை அறிவித்துள்ளது குறித்து...
மீனவர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் - கோப்புப்படம்
புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்கும் அரசாணையை ரத்து செய்யக்கோரி, வரும் செப். 29 ஆம் தேதி மீனவர்கள் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தை அறிவித்துள்ளனர்.
தமிழக அரசின் புதிய தலைமைச் செயலகம் ரூ. 1,200 கோடியில் சென்னை பட்டினப்பாக்கத்தில் அமையவுள்ளது. இதற்கான முதல் கட்ட அனுமதியை அளித்து தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.
அப்பகுதியில் உள்ள மீனவர்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படும் என்றும் அங்கு ஏற்கெனவே கூட்ட நெரிசல் இருக்கும் நிலையில், மேலும் போக்குவரத்து பாதிக்கப்படும் எனவும் கூறி அரசின் இந்த முடிவுக்கு பல்வேறு அரசியல் கட்சிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றன.
பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச்செயலகம் அமைக்கும் இந்த முடிவை அரசு மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்று தவெக கூட்டணியில் உள்ள கட்சிகளே கோரிக்கை விடுத்துள்ளன.
இந்த நிலையில், பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்கும் அரசாணையை ரத்து செய்யக் கோரி, வரும் செப்டம்பர் 29 ஆம் தேதி சென்னை மாவட்ட மீனவர்கள் மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தை நடத்தவுள்ளனர்.
இந்த அறிவிப்பை முள்ளிக்குப்பம், முள்ளிமா நகர், மயிலை பகுதி அனைத்து மீனவ கிராம பஞ்சாயத்து சபை இன்று அறிவித்துள்ளது.
Summary
Fishermen have announced a protest demonstration for September 29, demanding the cancellation of the government order to construct the new Secretariat.
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