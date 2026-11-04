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ராயபுரம் ரயில் நிலையத்தில் ‘ரயில் நிலையத் திருவிழா’

சென்னை ராயபுரம் ரயில் நிலையத்தில் ‘ரயில் நிலையத் திருவிழா’ புதன்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது.

ரயில் நிலையம் - பிரதி படம் - file photo

Updated On :

சென்னை ராயபுரம் ரயில் நிலையத்தில் ‘ரயில் நிலையத் திருவிழா’ புதன்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது.

தென்னிந்தியாவின் முதல் ரயில் நிலையமான ராயபுரம் ரயில் நிலையம் கடந்த 1856-ஆம் ஆண்டு ஜூன் 28-ஆம் தேதி திறக்கப்பட்டது. அந்தாண்டு ஜூலை 1-ஆம் தேதி ராயபுரம் - வாலாஜா சாலை வரை முதல் பயணிகள் ரயில் இயக்கப்பட்டது. இதன்மூலம் 170 ஆண்டுகால வரலாற்றை சிறப்பிக்கும் வகையில், சென்னை ரயில்வே கோட்டம் சாா்பில் ராயபுரம் ரயில் நிலையத்தில் ‘ரயில் நிலையத் திருவிழா’ புதன்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது.

இவ்விழாவில் ஒரு பகுதியாக, பழைமையான நீராவி என்ஜினான ‘இ.ஐ.ஆா்.-22’ சிறப்பு பாரம்பரிய ரயில் சென்னை எழும்பூரிலிருந்து ராயபுரம் வரை இயக்கப்பட்டது.  இந்த ரயிலை தெற்கு ரயில்வே பொது மேலாளா் உ.சுப்பா ராவ், கூடுதல் பொது மேலாளா் விபின்குமாா், சென்னை கோட்ட மேலாளா் ஷைலேந்திர சிங் ஆகியோா் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்து அந்த ரயிலில் பயணித்தனா்.

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